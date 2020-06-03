Удержаться не удалось. В Эстонии вновь фиксируют заболевания новым коронавирусом
В Эстонии вновь фиксируют заболевания новым коронавирусом, на нулевой отметке соседней стране удалось продержатся только сутки. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на десять, достигнув 1880, сообщил 3 июня республиканский департамент здоровья. Накануне в стране не было заболевших COVID-19.
«Вирус COVID-19 диагностировали у 1880 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 86 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 19 пациентов. За сутки от COVID-19 умерла 74-летняя женщина, всего за время пандемии скончались 69 человек», — говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта. 1 июня страна открыла западные границы.