Удержаться не удалось. В Эстонии вновь фиксируют заболевания новым коронавирусом

В Эстонии вновь фиксируют заболевания новым коронавирусом, на нулевой отметке соседней стране удалось продержатся только сутки. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на десять, достигнув 1880, сообщил 3 июня республиканский департамент здоровья. Накануне в стране не было заболевших COVID-19.

«Вирус COVID-19 диагностировали у 1880 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 86 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 19 пациентов. За сутки от COVID-19 умерла 74-летняя женщина, всего за время пандемии скончались 69 человек», — говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.