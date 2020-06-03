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03.06.2020 11:50
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Удержаться не удалось. В Эстонии вновь фиксируют заболевания новым коронавирусом

В Эстонии вновь фиксируют заболевания новым коронавирусом, на нулевой отметке соседней стране удалось продержатся только сутки. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на десять, достигнув 1880, сообщил 3 июня республиканский департамент здоровья. Накануне в стране не было заболевших COVID-19.

«Вирус COVID-19 диагностировали у 1880 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 86 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 19 пациентов. За сутки от COVID-19 умерла 74-летняя женщина, всего за время пандемии скончались 69 человек», — говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.

Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта. 1 июня страна открыла западные границы.

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Комментарии (8)

Al20
Цифры очень значимые, если сравнивать с нашим городом. 1880 всего из них только 19 на сегодня в больницах. Из 17000 в Петербурге в больницах должно быть 200 человек максимум.
ira14
В Америке протесты,куча людей на улице, количество зараженных корнавирусом не растет в геометрической прогрессии, а у нас все растет. Не возникает ли серьезное подозрение?
paha
И снова здравствуй, анонимный ТС. А можно поподробнее? Что такое "новый коронавирус"?
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