Верховный суд Башкирии оправдал экс-полицейских, осуждённых за групповое изнасилование подчинённой
Приговор за групповое надругательство над уфимской дознавательницей не устоял в Верховном суде Башкирии. Судебная коллегия сочла, что участие в насилии принимал только один бывший полицейский, и смягчила ему наказание.
Апелляцию на приговор за изнасилование дознавателя отдела МВД по Уфимскому району Верховный суд Башкирии рассмотрел 3 июня. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвокатов, коллегия пересмотрела решение райсуда и сократила наказание экс-начальнику отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павлу Яромчуку с 6 до 4 лет лишения свободы. Он остался единственным, кого привлекли к ответственности.
Его бывших коллег и соседей по скамье подсудимых Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, которые раньше возглавляли Кармаскалинский и Уфимский отделы, в декабре 2019 года приговорили к семи годам колонии каждого. ВС оправдал обоих, их освободили в зале суда.
От 3 миллионов компенсации, которая предназначалась потерпевшей, суд оставил 500 тысяч. Платить их должен Яромчук. Защита бывшей дознавательницы намерена обжаловать «безнравственное решение».
О задержании троих офицеров полиции в столице Башкирии стало известно 31 октября 2018 года. По версии следствия, небольшой «корпоратив» в служебном кабинете закончился вызовом подчиненной — 23-летней лейтенанта полиции. Дознавательницу попытались напоить, избили, а потом изнасиловали. Под стражу взяты: майор Павел Яромчук, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, а также его старшие товарищи — экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Все фигуранты были уволены со службы до суда. Уфимскую дознавательницу, обвинившую коллег в изнасиловании, также уволили «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел»