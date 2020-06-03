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03.06.2020 11:40
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Верховный суд Башкирии оправдал экс-полицейских, осуждённых за групповое изнасилование подчинённой

Приговор за групповое надругательство над уфимской дознавательницей не устоял в Верховном суде Башкирии. Судебная коллегия сочла, что участие в насилии принимал только один бывший полицейский, и смягчила ему наказание.

Апелляцию на приговор за изнасилование дознавателя отдела МВД по Уфимскому району Верховный суд Башкирии рассмотрел 3 июня. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвокатов, коллегия пересмотрела решение райсуда и сократила наказание экс-начальнику отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павлу Яромчуку с 6 до 4 лет лишения свободы. Он остался единственным, кого привлекли к ответственности.

Его бывших коллег и соседей по скамье подсудимых Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, которые раньше возглавляли Кармаскалинский и Уфимский отделы, в декабре 2019 года приговорили к семи годам колонии каждого. ВС оправдал обоих, их освободили в зале суда.

От 3 миллионов компенсации, которая предназначалась потерпевшей, суд оставил 500 тысяч. Платить их должен Яромчук. Защита бывшей дознавательницы намерена обжаловать «безнравственное решение».

О задержании троих офицеров полиции в столице Башкирии стало известно 31 октября 2018 года. По версии следствия, небольшой «корпоратив» в служебном кабинете закончился вызовом подчиненной — 23-летней лейтенанта полиции. Дознавательницу попытались напоить, избили, а потом изнасиловали. Под стражу взяты: майор Павел Яромчук, бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, а также его старшие товарищи — экс-начальники ОМВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам подполковники Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Все фигуранты были уволены со службы до суда. Уфимскую дознавательницу, обвинившую коллег в изнасиловании, также уволили «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел»

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Комментарии (10)

SERGEY111
Банальная стандартная кабинетная пьянка со спонтанно возникшим потом обоюдным желанием заняться секасом в состоянии средней кочерги .
AGP
"Личность потерпевшей местные газеты тоже выяснили. Она является дочерью высокопоставленного сотрудника одной из федеральных служб" (Фъ, 2018г.)
И этот высокопоставленный чиновник не смог посадить обыкновенных майоров, если бы всё было так, как его доча рассказала? Не верю.
Avs7153
Вспомнились незабвенные Билл Левински и Моника Клинтон, а также вердикт суда: "в рот брала, но не отсасывала"...
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