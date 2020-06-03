Верховный суд Башкирии оправдал экс-полицейских, осуждённых за групповое изнасилование подчинённой

Приговор за групповое надругательство над уфимской дознавательницей не устоял в Верховном суде Башкирии. Судебная коллегия сочла, что участие в насилии принимал только один бывший полицейский, и смягчила ему наказание.



Апелляцию на приговор за изнасилование дознавателя отдела МВД по Уфимскому району Верховный суд Башкирии рассмотрел 3 июня. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на адвокатов, коллегия пересмотрела решение райсуда и сократила наказание экс-начальнику отдела по вопросам миграции по Уфимскому району Павлу Яромчуку с 6 до 4 лет лишения свободы. Он остался единственным, кого привлекли к ответственности.

