С приходом лета в Петербург вернулись анонимные «минеры». На севере Петербурга проверяют торговые центры

Как минимум, три торговых центра и одна школа в Петербурге осматриваются полицией утром 3 июня.



Как стало известно «Фонтанке», около 10.30 в правоохранительные органы поступило сообщение от анонима о том, что готовится нападение на школу в Приморском районе, а также о заложенной бомбе в торговом центре.



По данным нашего издания, на 11.30 в трех районах Петербурга — Выборгском, Калининском и Приморском — осматриваются помещения центров, среди которых «Сити-молл», «Академпарк» и «Европолис». Они в рамках действия санитарно-эпидемиологических ограничений в связи с пандемией работают в ограниченном режиме: рестораны навынос, а также аптеки, супермаркеты и магазины детских товаров.

