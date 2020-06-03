FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +14
68.98р76.78р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
03.06.2020 11:33
3
Печать

С приходом лета в Петербург вернулись анонимные «минеры». На севере Петербурга проверяют торговые центры

Как минимум, три торговых центра и одна школа в Петербурге осматриваются полицией утром 3 июня.

Как стало известно «Фонтанке», около 10.30 в правоохранительные органы поступило сообщение от анонима о том, что готовится нападение на школу в Приморском районе, а также о заложенной бомбе в торговом центре.

По данным нашего издания, на 11.30 в трех районах Петербурга — Выборгском, Калининском и Приморском — осматриваются помещения центров, среди которых «Сити-молл», «Академпарк» и «Европолис». Они в рамках действия санитарно-эпидемиологических ограничений в связи с пандемией работают в ограниченном режиме: рестораны навынос, а также аптеки, супермаркеты и магазины детских товаров.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

ussr_forever
какие минёры? чё вы там проверять собрались? все ТЦ - ЗАКРЫТЫ! Туда никто попасть не может.
Никита Михалков
Сколько их уже "ловят"? Полгода, как минимум? Профессионалы, е-мае.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний