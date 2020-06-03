ВОЗ заявила, что у всех стран должен быть равный доступ к вакцине от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала обеспечить равный доступ к вакцине от коронавируса при ее появлении. Об этом 3 июня заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.



«Как только появится вакцина, ВОЗ сделает все, чтобы она была распространена на справедливой основе. Одна из целей — это обеспечение равного доступа к вакцинам», — цитирует Клюге РИА Новости.



При этом он затруднился назвать точные сроки появления вакцины, указав, что над ней работают лучшие ученые и ведущие фармкомпании. Но отметил, что до ее появления COVID-19 будет оставаться с людьми.

