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03.06.2020 11:25
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ВОЗ заявила, что у всех стран должен быть равный доступ к вакцине от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала обеспечить равный доступ к вакцине от коронавируса при ее появлении. Об этом 3 июня заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.

«Как только появится вакцина, ВОЗ сделает все, чтобы она была распространена на справедливой основе. Одна из целей — это обеспечение равного доступа к вакцинам», — цитирует Клюге РИА Новости.

При этом он затруднился назвать точные сроки появления вакцины, указав, что над ней работают лучшие ученые и ведущие фармкомпании. Но отметил, что до ее появления COVID-19 будет оставаться с людьми.

Ранее начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Сергей Борисевич заявил о том, что доклинические испытания вакцины от коронавируса на обезьянах и хомяках показали безопасность препарата и его защитную эффективность. Для испытания вакцины на людях Минобороны отобраны 50 добровольцев-военнослужащих.

Также о завершении отбора добровольцев для участия в клинических испытания вакцины от коронавируса сообщил Минздрав РФ. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, работа в этом направлении начнется в середине июня, а первые образцы лекарства могут появиться уже к осени.

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Комментарии (2)

Vacuolle
Это они на Россию намекают?))
Военнослужащие-добровольцы очень слух режет.
А равного доступа не будет ибо национальные интересы в виде карманов коммерсантов крайне важны. Хотя пока это дерьмо не началось, буду надеяться на лучшее.
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