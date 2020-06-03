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03.06.2020 11:20
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ВОЗ: Россия и Украина выходят на стабилизацию по ситуации с коронавирусом

Постепенная стабилизация и снижение количества новых случаев фиксируют специалисты ВОЗ в России и на Украине. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.

«На сегодняшний день европейский регион насчитывает более 2,2 миллиона случаев COVID-19, умерло более 181 тысячи человек. Несмотря на то, что ежедневное число случаев уменьшилось наполовину по сравнению с апрелем, риск остается высоким. В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь», — рассказал Клюге журналистам.

По данным операштаба, ссего на сегодняшний день в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 957 человек.

На Украине зафиксировано 24 823 случая коронавируса.

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