ВОЗ: Россия и Украина выходят на стабилизацию по ситуации с коронавирусом

Постепенная стабилизация и снижение количества новых случаев фиксируют специалисты ВОЗ в России и на Украине. Об этом 3 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.



«На сегодняшний день европейский регион насчитывает более 2,2 миллиона случаев COVID-19, умерло более 181 тысячи человек. Несмотря на то, что ежедневное число случаев уменьшилось наполовину по сравнению с апрелем, риск остается высоким. В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь», — рассказал Клюге журналистам.

