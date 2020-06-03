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03.06.2020 10:58
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Роскосмос заказал производство самых мощных в мире ракетных двигателей. Их отольют из титана и стали

Госкорпорация «Роскосмос» заказала производство самых мощных в мире жидкостных двигателей для российских ракет среднего и сверхтяжелого класса. Первую партию РД-171МВ планируется произвести до 2027 года для новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».

«Компания «Протон-ПМ» заключила два договора с НПО «Энергомаш» на производство литых заготовок для двигателя РД-171МВ из стальных и титановых сплавов... В рамках опытно-конструкторской работы «Феникс» (создание ракеты «Союз-5». — Прим. ред.) до ноября 2021 года «Протон-ПМ» обязуется изготовить 29 наименований стальных и четыре наименования титановых отливок для трёх двигателей», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

«Ещё один договор рассчитан на период 2022–2026 годов и предполагает производство отливок для 17 двигателей», — отмечается в сообщении.

Двигатель РД-171МВ, прозванный в России «царь-двигателем», планируется использовать на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5», первый пуск которой с космодрома Байконур намечается в 2023 году. В будущем РД-171МВ также применят в боковых блоках ракеты сверхтяжёлого класса «Енисей», первый пуск которой с космодрома Восточный предполагается в 2028 году.

Напомним, 30 мая миллиардер Илон Маск прервал многолетнюю монополию Роскосмоса на запуск пилотируемых космических аппаратов к МКС. Неоднократно декларируемая цель Маска — отправка зкспедиций на Луну и Марс, для чего ему потребуется ракета-носитель сверхтяжелого класса. Её пока нет.

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Комментарии (12)

Brit
Комическая отрасль России
ussr_forever
а роботизированная рука чья? Китая ?Канады ? Явно не в РФ произведена... псевдо-величие
LiChaBaTa
Для всех было бы наверное лучше, если бы они просто взяли деньги и свалили в туман.
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