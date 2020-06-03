Роскосмос заказал производство самых мощных в мире ракетных двигателей. Их отольют из титана и стали

Госкорпорация «Роскосмос» заказала производство самых мощных в мире жидкостных двигателей для российских ракет среднего и сверхтяжелого класса. Первую партию РД-171МВ планируется произвести до 2027 года для новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».

Компания #ПротонПМ заключила договоры с НПО #Энергомаш на производство литых заготовок для двигателя РД-171МВ из стальных и титановых сплавов — https://t.co/yVQcIK99x2 Эти работы выполняются с целью организации на базе пермской площадки центра компетенций «Литейное производство» pic.twitter.com/Z7teeWXvwA

«Компания «Протон-ПМ» заключила два договора с НПО «Энергомаш» на производство литых заготовок для двигателя РД-171МВ из стальных и титановых сплавов... В рамках опытно-конструкторской работы «Феникс» (создание ракеты «Союз-5». — Прим. ред.) до ноября 2021 года «Протон-ПМ» обязуется изготовить 29 наименований стальных и четыре наименования титановых отливок для трёх двигателей», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

«Ещё один договор рассчитан на период 2022–2026 годов и предполагает производство отливок для 17 двигателей», — отмечается в сообщении.

Двигатель РД-171МВ, прозванный в России «царь-двигателем», планируется использовать на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5», первый пуск которой с космодрома Байконур намечается в 2023 году. В будущем РД-171МВ также применят в боковых блоках ракеты сверхтяжёлого класса «Енисей», первый пуск которой с космодрома Восточный предполагается в 2028 году.



Напомним, 30 мая миллиардер Илон Маск прервал многолетнюю монополию Роскосмоса на запуск пилотируемых космических аппаратов к МКС. Неоднократно декларируемая цель Маска — отправка зкспедиций на Луну и Марс, для чего ему потребуется ракета-носитель сверхтяжелого класса. Её пока нет.