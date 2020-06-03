FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +14
68.98р76.78р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
03.06.2020 10:53
11
Печать

Superjob: Работу в России потеряли 10 млн человек, дальше — хуже

Основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров оценил ситуацию на рынке труда во время коронавируса. По его расчётам, реальный уровень безработицы в несколько раз расходится с официальной статистикой.

Как заявил Захаров 3 июня, реальную безработицу он оценивает в 10 миллионов человек и полагает, что в ближайшие месяцы проблемы с трудоустройством не решатся. Предполагается, что к осени рабочие места потеряют ещё 10 миллионов сотрудников.

«Из-за самоизоляции не все компании чисто физически смогли оформить все юридические процедуры по увольнению, банкротству, закрытию предприятий. Сейчас они выйдут из изоляции — и мы сразу увидим рост безработицы», — цитирует главу Superjob «Интерфакс».

Число официально зарегистрированных безработных в конце мая приближалось к 2 млн. Об этом на совещании сообщал президент РФ Владимир Путин. По данным Росстата, в апреле безработица в стране достигла максимума за четыре года и составила 4,3 миллиона человек. Это без малого 6% от трудоспособного населения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (11)

ussr_forever
вот это больше похоже на правду... ведь гос-во отвернулось от бизнеса, который много лет создавался из ничего, который много лет исправно создавал рабочие места и платил зарплаты, который умудрядся делиться частью прибылей с сотрудниками в виде премий и индексаций зарплат (чтобы не потерять коллектив).... а в итоге - 3-й месяц отсутствует возможность работать и зарабатывать, доходы 50% компаний равны 0 руб. 00 коп., при этом расходы остались теми же - аренда, зарплаты, налоги и взносы.... 3-й месяц многие компании работают себе в УБЫТОК из-за ВЫНУЖДЕННОГО простоя.... итог будет - или сокращение штата или полное закрытие компаний.... поэтому когда Пу говорит о каком-то сказочном восстановлении экономики - не верьте ему... он не дал бизнесу миллионных субсидий, каждый получил лишь по 12130 на 1 человека, только за апрель и май, на дворе июнь - и за июнь Беглов по 12130 давать не собирается, при этом до 14 июня никто согласно его постановлению работу начать не может... АПОЖ в общем..
Никита Михалков
капитализм, счастье, дудь. Чего не радуетесь?
260928241
Ну ,им то это хорошо . Мечты.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний