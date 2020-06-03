Superjob: Работу в России потеряли 10 млн человек, дальше — хуже

Основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров оценил ситуацию на рынке труда во время коронавируса. По его расчётам, реальный уровень безработицы в несколько раз расходится с официальной статистикой.



Как заявил Захаров 3 июня, реальную безработицу он оценивает в 10 миллионов человек и полагает, что в ближайшие месяцы проблемы с трудоустройством не решатся. Предполагается, что к осени рабочие места потеряют ещё 10 миллионов сотрудников.



«Из-за самоизоляции не все компании чисто физически смогли оформить все юридические процедуры по увольнению, банкротству, закрытию предприятий. Сейчас они выйдут из изоляции — и мы сразу увидим рост безработицы», — цитирует главу Superjob «Интерфакс».

