Superjob: Работу в России потеряли 10 млн человек, дальше — хуже
Основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров оценил ситуацию на рынке труда во время коронавируса. По его расчётам, реальный уровень безработицы в несколько раз расходится с официальной статистикой.
Как заявил Захаров 3 июня, реальную безработицу он оценивает в 10 миллионов человек и полагает, что в ближайшие месяцы проблемы с трудоустройством не решатся. Предполагается, что к осени рабочие места потеряют ещё 10 миллионов сотрудников.
«Из-за самоизоляции не все компании чисто физически смогли оформить все юридические процедуры по увольнению, банкротству, закрытию предприятий. Сейчас они выйдут из изоляции — и мы сразу увидим рост безработицы», — цитирует главу Superjob «Интерфакс».
Число официально зарегистрированных безработных в конце мая приближалось к 2 млн. Об этом на совещании сообщал президент РФ Владимир Путин. По данным Росстата, в апреле безработица в стране достигла максимума за четыре года и составила 4,3 миллиона человек. Это без малого 6% от трудоспособного населения.