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03.06.2020 10:06
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По ночному Петербургу прошлись с пистолетом и электрошокером. Догулялись двое

Соседи с Рубинштейна устроили тусовку у круглосуточного супермаркета в центре Петербурга. Посетителей встречали, демонстрируя оружие.

Как стало известно «Фонтанке» 3 июня, накануне в начале одиннадцатого вечера полицию на улицу Ломоносова, 20, вызвали прохожие, которых насторожила неожиданная охрана магазина. По их словам, вход подпирали трое мужчин, при этом один пугал пистолетом, другой — электрошокером. Вызывал беспокойство и явно нетрезвый вид вооружённой компании.

Приезда полицейских дождались только двое. Сотрудники увезли в отдел жителей Рубинштейна, одному из которых 38 лет, второму 61 год. Оба делят квартиру неподалёку и официально нигде не работают. Одного лишили электрошокера, второго — пневматического пистолета Макарова без патронов, и отправили домой с протоколами о мелком хулиганстве.

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