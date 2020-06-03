Сотрудники уголовного розыска дождались угонщика красной «Мазды». К иномарке он подъехал пассажиром на кабриолете.



Как сообщает 3 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, «Мазда СХ5» стоимостью 950 тысяч рублей была угнана со стоянки на Чугунной улице 20 мая. По словам её 59-летнего хозяина, он отсутствовал всего три часа. А через два дня сотрудники полиции нашли пропажу на открытой стоянке у дома 49, литера А, по улице Коллонтай. «Мазде» уже прикрутили другие номера.



Полицейские решили не передавать сразу найденную иномарку, а присмотреть за ней. И не прогадали.

