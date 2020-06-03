Десять дней в засаде и угонщик на кабриолете. Полиция в Калининском районе вернула хозяину похищенную «Мазду»
Сотрудники уголовного розыска дождались угонщика красной «Мазды». К иномарке он подъехал пассажиром на кабриолете.
Как сообщает 3 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, «Мазда СХ5» стоимостью 950 тысяч рублей была угнана со стоянки на Чугунной улице 20 мая. По словам её 59-летнего хозяина, он отсутствовал всего три часа. А через два дня сотрудники полиции нашли пропажу на открытой стоянке у дома 49, литера А, по улице Коллонтай. «Мазде» уже прикрутили другие номера.
Полицейские решили не передавать сразу найденную иномарку, а присмотреть за ней. И не прогадали.
В первый день лета, около девяти вечера, к машине подъехал кабриолет «Форд Фокус». За рулем находился 29-летний мужчина. Из машины вышел пассажир, открыл капот и стал совершать с «Маздой» непонятные манипуляции. В этот момент к нему и подошли полицейские.
Мужчина был изобличен в хищении автомобиля, не в последнюю очередь стараниями привезшего его друга.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража».