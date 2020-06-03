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03.06.2020 09:50
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Десять дней в засаде и угонщик на кабриолете. Полиция в Калининском районе вернула хозяину похищенную «Мазду»

Сотрудники уголовного розыска дождались угонщика красной «Мазды». К иномарке он подъехал пассажиром на кабриолете.

Как сообщает 3 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, «Мазда СХ5» стоимостью 950 тысяч рублей была угнана со стоянки на Чугунной улице 20 мая. По словам её 59-летнего хозяина, он отсутствовал всего три часа. А через два дня сотрудники полиции нашли пропажу на открытой стоянке у дома 49, литера А, по улице Коллонтай. «Мазде» уже прикрутили другие номера.

Полицейские решили не передавать сразу найденную иномарку, а присмотреть за ней. И не прогадали.

Фото: пресс-слжуба ГУ МВД по Петербургу и области

В первый день лета, около девяти вечера, к машине подъехал кабриолет «Форд Фокус». За рулем находился 29-летний мужчина. Из машины вышел пассажир, открыл капот и стал совершать с «Маздой» непонятные манипуляции. В этот момент к нему и подошли полицейские.

Мужчина был изобличен в хищении автомобиля, не в последнюю очередь стараниями привезшего его друга.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Фото: пресс-слжуба ГУ МВД по Петербургу и области

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Комментарии (7)

Swift_5e4d8a276f5e8
..... Красногвардейский и Невский стал прям отстоечной базой, перед транспортировкой в Казахстан и не только ...
lamer
"В первый день около девяти вечера лета.." - это шедевр, товарищи!
Pilat
У меня вопрос.
А как доблестные оперативники узнали, что это та самая Мазда?
Номера другие.
Владельца они на опознание не вызывали.
Что ни новость о задержании угонщиков, то одни не стыковки в версиях.
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