Дела семейные. Из-за раздела квартиры брат пошел на сестру с племянником с пистолетом и ножом
Жители дома в Приморском районе днем 2 июня вызвали полицию после криков «помогите!». Наряд на месте нашел мужчину с ножевым и женщину с ранением в лицо.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), первые звонки в полицию из дома 5 по улице Уточкина поступили около 13.45. Когда сотрудники Приморского УМВД прибыли на место, то нашли на лестничной площадке истекающего кровью 37-летнего мужчину с ножевым ранением в шею и его 56-летнюю мать с повреждением глаза. Мужчина скончался на месте до приезда скорой. Женщина же рассказала оперативникам, что напал на них её брат.
По предварительной информации, между родственниками давно ведется битва за квартиру. Днем во вторник, когда женщина с сыном возвращались домой, на пороге их жилища столкнулись с 61-летним братом. Начался конфликт, в ходе которого мужчина вытащил газовый пистолет и выстрелил в лицо сестре. На её защиту встал сын — ему достался роковой удар ножом в шею.
Бросив пистолет на месте, нападавший скрылся на белом УАЗе.
Семейный конфликт стал уголовным делом об убийстве.
Мужчина неоднократно был судим, в последний раз за «убийство по неосторожности».