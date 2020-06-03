Дела семейные. Из-за раздела квартиры брат пошел на сестру с племянником с пистолетом и ножом

Жители дома в Приморском районе днем 2 июня вызвали полицию после криков «помогите!». Наряд на месте нашел мужчину с ножевым и женщину с ранением в лицо.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), первые звонки в полицию из дома 5 по улице Уточкина поступили около 13.45. Когда сотрудники Приморского УМВД прибыли на место, то нашли на лестничной площадке истекающего кровью 37-летнего мужчину с ножевым ранением в шею и его 56-летнюю мать с повреждением глаза. Мужчина скончался на месте до приезда скорой. Женщина же рассказала оперативникам, что напал на них её брат.

