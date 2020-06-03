Вор обчистил предпринимателя на Петроградской стороне, разобрав стену квартиры
Полиция расследует квартирную кражу в Петроградском районе Петербурга. После себя домушник оставил сломанный электронный замок, разрушенную стену и достаточно улик, чтобы посмотреть в область.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 3 июня, накануне с заявлением о краже в отдел полиции обратился 25-летний индивидуальный предприниматель. Утром во вторник он навестил арендованную квартиру на Съезжинской, 19, — следы чужого присутствия бросились в глаза ещё у входа.
Преступник перекусил провод электронного замка и разобрал часть стены из гипсокартона. Ревизия показала, что ушёл он, прихватив 100 тысяч рублей и китайский смартфон. Возбуждено уголовное дело о краже.
По информации «Фонтанки», подозреваемый у полицейских уже есть. Вор оставил после себя не только отпечатки и окурок, но и отметился на камерах видеонаблюдения. В квартиру он проник вечером 1-го числа, со взломом и кражей справился за час. В розыск объявлен 27-летний мужчина, его поиски начнут с Выборга.