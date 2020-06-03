Петербургское лето берет краткосрочный отпуск

Синоптики с прискорбием сообщают, что в ближайшие дни температура вернется к климатической норме. Днем еще будет тепло, а вечером в город вернутся дожди



Как сообщает 3 июня ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в северной столице будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный.



По словам главного специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, гребень антициклона еще сохранит в Петербурге преимущественно солнечную и сухую погоду, что позволит продолжить постепенное повышение температурных показателей. Однако уже вечером на юге области местами брызнут первые дожди

