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03.06.2020 08:12
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Петербургское лето берет краткосрочный отпуск

Синоптики с прискорбием сообщают, что в ближайшие дни температура вернется к климатической норме. Днем еще будет тепло, а вечером в город вернутся дожди

Как сообщает 3 июня ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем в северной столице будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный.

По словам главного специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, гребень антициклона еще сохранит в Петербурге преимущественно солнечную и сухую погоду, что позволит продолжить постепенное повышение температурных показателей. Однако уже вечером на юге области местами брызнут первые дожди

Температура воздуха ночью +7...+9 гр., в окрестностях местами до +5 гр., днем +18...+20 гр.

Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

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