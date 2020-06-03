В Белом доме заявили, что в США существует системный расизм

В США существует расизм и отсутствует всеобщее равенство людей. Об этом заявила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй во время брифинга в Белом доме. Об этом 3 июня пишет Washington Examiner.



«Существует институциональный расизм, отсутствие равенства для всех людей в этой стране. Мне кажется, в этом нет сомнений», — сказала Конуэй, комментируя массовые протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.



По ее словам, президент США Дональд Трамп постоянно работает над искоренением этой проблемы.

