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03.06.2020 07:59
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В Белом доме заявили, что в США существует системный расизм

В США существует расизм и отсутствует всеобщее равенство людей. Об этом заявила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй во время брифинга в Белом доме. Об этом 3 июня пишет Washington Examiner.

«Существует институциональный расизм, отсутствие равенства для всех людей в этой стране. Мне кажется, в этом нет сомнений», — сказала Конуэй, комментируя массовые протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

По ее словам, президент США Дональд Трамп постоянно работает над искоренением этой проблемы.

После гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в американских городах вспыхнули беспорядки. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из стражей порядка наступил ему коленом на шею.

На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он скончался в реанимации. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что Флойд умер от удушения.

Президент США Дональд Трамп пообещал привлечь армию для противодействия беспорядкам, которые уже привели к человеческим жертвам и вооруженным нападениям на полицию.

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Комментарии (4)

Pilat
А-ха-ха-ха.
Что в таких случаях говорит наша оппозиция?
Она говорит, прежде чем лезть в другие страны помогать, решите проблемы у себя.
Ау, эхо вашингтона, как тебе расизм в США?
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Kit.
Вас тоже. Африка - прародина человечества. Саванна - именно то, недостаток чего в окружении пытаются компенсировать городскими парками.
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