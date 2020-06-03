В квартирном пожаре на Выборгском шоссе погибли четыре человека

Возгорание в многоэтажке на севере Петербурга привело к гибели людей.



Как сообщили 3 июня в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре в квартире дома 25 по Выборгскому шоссе поступило в 1.15.

В квартире на последнем этаже 9-ти этажного жилого дома в одной из комнат горела обстановка на площади 18 квадратных метров.

На месте пожара обнаружены тела четырех погибших: двух мужчин и двух женщин.

Возгорание было локализовано в 01:54. В 02:16 пожар полностью ликвидированю На месте работали 22 человека и 7 единиц техники.