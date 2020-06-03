Коронавирус добрался до джунглей Амазонии. Коренные народы заразились от скупщиков древесины

Коронавирусную инфекцию занесли в джунгли Амазонии, в результате чего конфедерация коренных народов Эквадора объявили чрезвычайную ситуацию на своих территориях.



«В джунглях, по всей территории эквадорской Амазонии мы объявляем чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения до тех пор, пока ситуация в общинах не нормализуется», - приводит 3 июня слова главы конфедерации Марлона Варгаса РИА Новости.



По информации Варгаса, коронавирусом коренные народы заразили скупщики древесины, которые не соблюдали ограничительные меры.

