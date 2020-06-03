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03.06.2020 07:30
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Коронавирус добрался до джунглей Амазонии. Коренные народы заразились от скупщиков древесины

Коронавирусную инфекцию занесли в джунгли Амазонии, в результате чего конфедерация коренных народов Эквадора объявили чрезвычайную ситуацию на своих территориях.

«В джунглях, по всей территории эквадорской Амазонии мы объявляем чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения до тех пор, пока ситуация в общинах не нормализуется», - приводит 3 июня слова главы конфедерации Марлона Варгаса РИА Новости.

По информации Варгаса, коронавирусом коренные народы заразили скупщики древесины, которые не соблюдали ограничительные меры.

Среди коренного населения подтверждено 215 случаев заражения COVID-19, ещё у 354 - подозрение на коронавирус. Скончались 13 человек, двое находятся в критическом состоянии.

Больше всего пострадала от болезни провинция Пастаса, где проживают народы кечуа, ачуар и шуары.

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