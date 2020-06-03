Баррель нефти Brent впервые после обвала нефтяного рынка поднялся в цене выше 40 долларов

Цена барреля североморской нефти Brent впервые с 6 марта, когда сорвалась сделка ОПЕК, превысила 40 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже в Лондоне, которые 3 июня приводит РБК.

По состоянию на 4:30 мск баррель Brent с поставкой в августе стоил 40,36 доллара.

Цена на нефть марки WTI с поставкой в июле на максимуме составляла 37,81 доллара за баррель.

Как уточняет РБК, котировки растут на фоне новостей о том, что участники сделки ОПЕК+ обсуждают возможность продлить ограничения.