48 ЦНИИ Минобороны РФ: Испытание вакцины от COVID-19 на обезьянах прошло успешно

"В рамках проведения доклинических исследований специалистами 48-го ЦНИИ Минобороны РФ были успешно завершены исследования на двух видах животных: на обезьянах и хомяках. Во время проведения исследований были показаны и доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность", - сказал Борисевич .

Начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Сергей Борисевич в в интервью газете "Красная звезда", которое цитирует ТАСС заявил о том, что доклинические испытания вакцины от коронавируса на обезьянах и хомяках показали безопасность препарата и его защитную эффективность.

Напомним, что ранее Минобороны РФ сообщало о том, что для испытания вакцины на людях отобраны 50 добровольцев-военнослужащих. Борисевич рассказал, что это 45 мужчин и 5 женщин в возрасте от 25 до 50 лет, здоровые и без вредных привычек.



Начальник Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Евгений Крюков рассказал, что среди добровольцев 10 медицинских работников, в том числе трое врачей. До начала испытаний они будут находиться в изоляции, перед началом исследований пройдут тесты на коронавирус.



Ранее о завершении отбора добровольцев для участия в клинических испытания вакцины от коронавируса сообщил Минздрав РФ. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, работа в этом направлении начнется в середине июня, а первые образцы лекарства могут появиться уже к осени.



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