FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +15
68.98р76.78р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
03.06.2020 00:15
2
Печать

48 ЦНИИ Минобороны РФ: Испытание вакцины от COVID-19 на обезьянах прошло успешно

Начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Сергей Борисевич в в интервью газете "Красная звезда", которое цитирует ТАСС заявил о том, что доклинические испытания вакцины от коронавируса на обезьянах и хомяках показали безопасность препарата и его защитную эффективность.

"В рамках проведения доклинических исследований специалистами 48-го ЦНИИ Минобороны РФ были успешно завершены исследования на двух видах животных: на обезьянах и хомяках. Во время проведения исследований были показаны и доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность", - сказал Борисевич .

Напомним, что ранее Минобороны РФ сообщало о том, что для испытания вакцины на людях отобраны 50 добровольцев-военнослужащих. Борисевич рассказал, что это 45 мужчин и 5 женщин в возрасте от 25 до 50 лет, здоровые и без вредных привычек.

Начальник Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Евгений Крюков рассказал, что среди добровольцев 10 медицинских работников, в том числе трое врачей. До начала испытаний они будут находиться в изоляции, перед началом исследований пройдут тесты на коронавирус.

Ранее о завершении отбора добровольцев для участия в клинических испытания вакцины от коронавируса сообщил Минздрав РФ. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, работа в этом направлении начнется в середине июня, а первые образцы лекарства могут появиться уже к осени.

Всемирная организация здравоохранения анонсировала возможность появления свыше ста современных препаратов от COVID-19 по всему миру, восемь из которых разрабатываются в России. Одну из них можно будет закапать в нос.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Гость
Пусть себе эти вакцины ставят !!! Раньше там просто был мусор, в виде ртути , алюминия и проч, теперь ещё и вмешательство в геном ... ни поставлю ни за что !
Евгений Литвинец
Я не ботаник, поэтому прошу пояснить - обезьяны и хомяки уже болели этой гадостью? Или военный использует в речи иносказание?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний