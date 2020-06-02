Беглов посетил обсерватор в «Балтийце». Нашёл удобства «для детей и даже собак»

Губернатор Петербурга Александр Беглов 2 июня продолжил посещение точек по размещению пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Он проверил работу пансионата «Балтиец» в Курортном районе, где находятся 263 человека.

Все постояльцы обеспечены питанием, они могут пользоваться wi-fi или заказывать доставку продуктов, если нуждаются в особой диете, счёл градоначальник. «Некоторые прибыли из-за границы с маленькими детьми и даже с собаками. Соответствующие условия созданы для всех», – заявил во время обхода Беглов. Его слова вечером 2 мая приводят в пресс-службе губернатора.