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02.06.2020 21:50
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Беглов посетил обсерватор в «Балтийце». Нашёл удобства «для детей и даже собак»

Фото: пресс-служба Администрации Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов 2 июня продолжил посещение точек по размещению пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Он проверил работу пансионата «Балтиец» в Курортном районе, где находятся 263 человека.

Все постояльцы обеспечены питанием, они могут пользоваться wi-fi или заказывать доставку продуктов, если нуждаются в особой диете, счёл градоначальник. «Некоторые прибыли из-за границы с маленькими детьми и даже с собаками. Соответствующие условия созданы для всех», – заявил во время обхода Беглов. Его слова вечером 2 мая приводят в пресс-службе губернатора.

Всего в «Балтийце» с начала пандемии побывали 702 человека. Тут устроен обсерватор для тех, кто не может самоизолироваться по месту жительства. Сейчас 80 постояльцев – жители Петербурга, 183 приехали из других регионов.

До этого Беглов побывал в стационаре для больных коронавирусом «Заря», куда с начала апреля госпитализировали 1500 человек. Он сообщил, что там нет летальных исходов.

Фото: пресс-служба Администрации Петербурга

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Комментарии (8)

Елена Козюкова
Даже страшно представить если бы завтра 22 июня и война нынешние "рукоблудители" просто в норы и отсиживаться потому что они народа то боятся
Гость
Он там остался?
Ольга Селявина
А забор, забор с колючкой поставлен? О_О
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