Беглов посетил обсерватор в «Балтийце». Нашёл удобства «для детей и даже собак»
Губернатор Петербурга Александр Беглов 2 июня продолжил посещение точек по размещению пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Он проверил работу пансионата «Балтиец» в Курортном районе, где находятся 263 человека.
Все постояльцы обеспечены питанием, они могут пользоваться wi-fi или заказывать доставку продуктов, если нуждаются в особой диете, счёл градоначальник. «Некоторые прибыли из-за границы с маленькими детьми и даже с собаками. Соответствующие условия созданы для всех», – заявил во время обхода Беглов. Его слова вечером 2 мая приводят в пресс-службе губернатора.
Всего в «Балтийце» с начала пандемии побывали 702 человека. Тут устроен обсерватор для тех, кто не может самоизолироваться по месту жительства. Сейчас 80 постояльцев – жители Петербурга, 183 приехали из других регионов.
До этого Беглов побывал в стационаре для больных коронавирусом «Заря», куда с начала апреля госпитализировали 1500 человек. Он сообщил, что там нет летальных исходов.