В Сенат США внесли законопроекты о немедленном продлении договоров с РФ о ядерном оружии
Член комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес 2 июня представил в верхнюю палату парламента страны законопроект,ы призывающие к немедленному продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и Соединенными Штатами, сообщается на сайте сенатора.
«Сенатор Боб Менендес, заместитель председателя комитета Сената по иностранным делам, представил два законопроекта, направленных на предоставление последовательных стратегий по сохранению и наращиванию рамок контроля над вооружениями, которые ограничивают стратегические ядерные силы России, и по разработке программы стратегического контроля над вооружениями с Китаем вокруг его ядерного арсенала», - говорится в сообщении.
Один из законопроектов, который получил короткое название «Закон о будущем контроля над вооружением» (Future of Arms Control Act), «призывает к немедленному продлению СНВ-3 и ограничивает президента [США] от принятия любых наносящих ущерб действий против СНВ-3, если не было принято решения о его продлении».
США не согласились продлевать действие договора СНВ-3, аргументировав это тем, что от не учитывает ядерный потенциал КНР, РФ в ответном заявлении отметила, что готова к заключению нового договора, который будет учитывать ядерные потенциалы союзников США по блоку НАТО - Британии и Франции.