В Сенат США внесли законопроекты о немедленном продлении договоров с РФ о ядерном оружии

Член комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес 2 июня представил в верхнюю палату парламента страны законопроект,ы призывающие к немедленному продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и Соединенными Штатами, сообщается на сайте сенатора.



«Сенатор Боб Менендес, заместитель председателя комитета Сената по иностранным делам, представил два законопроекта, направленных на предоставление последовательных стратегий по сохранению и наращиванию рамок контроля над вооружениями, которые ограничивают стратегические ядерные силы России, и по разработке программы стратегического контроля над вооружениями с Китаем вокруг его ядерного арсенала», - говорится в сообщении.

