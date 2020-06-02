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02.06.2020 21:26
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Минобороны России: 171 военный вылечился от коронавируса

Еще 171 военнослужащий вылечился от новой коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, общее число выздоровевших достигло 3881 человек, сообщает Минобороны России 2 июня.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах РФ после прохождения лечения выздоровел 171 военнослужащий. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3881 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по истечении 14 суток и второго отрицательного результата тестирования сняты с наблюдения 109 военных. Общая численность снятых с медконтроля - 11 538 человек.

"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1444 военнослужащих с положительными результатами тестирования... Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 436 человек", - говорится в сообщении.

Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 340 человек, а численность снятых с контроля медиков - до 1552 человек. Также установлено, что на текущие сутки инфицированных сотрудников гражданского персонала Вооруженных сил РФ – 360 человек.

Напомним, 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что в Параде Победы 24 июня на Красной площади в Москве примут участие только военнослужащие, имеющие иммунитет к коронавирусу или не имеющие симптомов заболевания, после чего пригласил посмотреть на него своего коллегу, министра обороны США Марка Эспера.

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Комментарии (3)

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Pensioneer
Надо идти в Минобороны работать, там никто не умер от короны, т.к. все в шлемах и касках:) Все вылечились? Молодцы!!!
Агроном аэродрома
А Минобороны России это где на земном шарике? Я что-то такой страны не знаю.. Где-то в Африке?
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