МИД осудило полицейский произвол в Америке после ранения репортёра «Sputnik». На пикетах в Москве – задержания
Министерство иностранных дел России потребовало от США прекратить полицейский произвол по отношению к журналистам. Обращение на официальном сайте ведомства появилось 2 июня после того, как в ходе протестов в Вашингтоне резиновой пулей была ранена продюсер информагентства «Sputnik» Николь Руссел. Произошедшее российская сторона назвала «недружественным шагом со стороны властей» и «вопиющим нарушением международно-правовых обязательств».
«Репортер была обстреляна резиновыми пулями, в том числе с применением специальной осколочной гранаты для разгона демонстрантов. В результате продюсер «Sputnik» получила многочисленные травмы, включая огнестрельные ранения. Однако на этом американские "служители правопорядка" не остановились: один из полицейских отбросил журналистку на землю и в буквальном смысле затоптал ее», – заявили в МИД. Специалисты призвали отреагировать на прооизошедшее международные правоохранительные организации, Они особо подчеркнули, что случай произошёл недалеко от Белого дома, «который позиционирует Америку как эталон демократии».
Тем временем, как передаёт ОВД-инфо, в Москве на одиночных пикетах против полицейского насилия у здания ГУ МВД на Петровке, 38, вечером во вторник начались массовые задержания. К некоторым арестованным не пускают адвокатов. На плакатах, с которыми на улицу вышли активисты, можно увидеть фразы «Моя полиция меня убьёт». К 21 часу правоохранители задержали как минимум 19 человек.
Отмечается, что акция началась после того, как накануне в Екатеринбурге сотрудники Росгвардии вломились в квартиру мужчины, подозреваемого в краже обоев. В результате тот погиб.
Массовые протесты в США вспыхнули после гибели Джорджа Флойда 25 мая. Во время задержания трое полицейских буквально навалились на него и применили жёсткий удушающий приём. Мужчина несколько раз повторил, что он может дышать. Он умер от остановки сердца.