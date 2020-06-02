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02.06.2020 21:18
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МИД осудило полицейский произвол в Америке после ранения репортёра «Sputnik». На пикетах в Москве – задержания

Министерство иностранных дел России потребовало от США прекратить полицейский произвол по отношению к журналистам. Обращение на официальном сайте ведомства появилось 2 июня после того, как в ходе протестов в Вашингтоне резиновой пулей была ранена продюсер информагентства «Sputnik» Николь Руссел. Произошедшее российская сторона назвала «недружественным шагом со стороны властей» и «вопиющим нарушением международно-правовых обязательств».

«Репортер была обстреляна резиновыми пулями, в том числе с применением специальной осколочной гранаты для разгона демонстрантов. В результате продюсер «Sputnik» получила многочисленные травмы, включая огнестрельные ранения. Однако на этом американские "служители правопорядка" не остановились: один из полицейских отбросил журналистку на землю и в буквальном смысле затоптал ее», – заявили в МИД. Специалисты призвали отреагировать на прооизошедшее международные правоохранительные организации, Они особо подчеркнули, что случай произошёл недалеко от Белого дома, «который позиционирует Америку как эталон демократии».

Тем временем, как передаёт ОВД-инфо, в Москве на одиночных пикетах против полицейского насилия у здания ГУ МВД на Петровке, 38, вечером во вторник начались массовые задержания. К некоторым арестованным не пускают адвокатов. На плакатах, с которыми на улицу вышли активисты, можно увидеть фразы «Моя полиция меня убьёт». К 21 часу правоохранители задержали как минимум 19 человек.

Отмечается, что акция началась после того, как накануне в Екатеринбурге сотрудники Росгвардии вломились в квартиру мужчины, подозреваемого в краже обоев. В результате тот погиб.

Массовые протесты в США вспыхнули после гибели Джорджа Флойда 25 мая. Во время задержания трое полицейских буквально навалились на него и применили жёсткий удушающий приём. Мужчина несколько раз повторил, что он может дышать. Он умер от остановки сердца.

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Комментарии (6)

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Сейчас случайно кликнулось на "Порог" Лукьяненко...Читнула первые пару листов... Понравилась классификация. Надо почитать, но привычка держать книгу в руках здорово мешает читать с экрана... Пичалька... Подожду...
***_555
МИД не хочет высказаться по поводу убийства Владимира Таушанкова?
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