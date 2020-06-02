МИД осудило полицейский произвол в Америке после ранения репортёра «Sputnik». На пикетах в Москве – задержания

Министерство иностранных дел России потребовало от США прекратить полицейский произвол по отношению к журналистам. Обращение на официальном сайте ведомства появилось 2 июня после того, как в ходе протестов в Вашингтоне резиновой пулей была ранена продюсер информагентства «Sputnik» Николь Руссел. Произошедшее российская сторона назвала «недружественным шагом со стороны властей» и «вопиющим нарушением международно-правовых обязательств».

«Репортер была обстреляна резиновыми пулями, в том числе с применением специальной осколочной гранаты для разгона демонстрантов. В результате продюсер «Sputnik» получила многочисленные травмы, включая огнестрельные ранения. Однако на этом американские "служители правопорядка" не остановились: один из полицейских отбросил журналистку на землю и в буквальном смысле затоптал ее», – заявили в МИД. Специалисты призвали отреагировать на прооизошедшее международные правоохранительные организации, Они особо подчеркнули, что случай произошёл недалеко от Белого дома, «который позиционирует Америку как эталон демократии».