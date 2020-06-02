FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +18
68.98р76.78р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
02.06.2020 21:00
25
Печать

Губернатор объяснил, почему маски и перчатки в Петербурге не станут бесплатными

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему город не обязан раздавать маски и перчатки в условиях режима повышенной готовности бесплатно и сослался на порядок эвакуации граждан с территорий, охваченных чрезвычайными ситуациями прописанный в постановлении федерального правительства.

В ответе на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского градоначальник отметил, что в правилах поведения, обязательных для исполнения организациями и гражданами при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, прямо не предусмотрена обязанность органов исполнительной власти предоставлять гражданам средства коллективной и индивидуальной защиты. При этом организации и индивидуальные предприниматели обязаны предоставлять своим работникам и посетителям маски и перчатки, так как городское правительство прописало соответствующее требование в своем постановлении. Также губернатор напомнил, что из городского бюджета выделено 1,46 млн рублей на выплаты пенсионерам для покупки масок и одноразовых перчаток.

«Конечно, правительство РФ не обязывает администрацию Петербурга обеспечить граждан масками и перчатками, - сказал Борис Вишневский «Фонтанке». - В постановлении правительства сказано другое: можно обязать граждан носить маски и перчатки только в том случае, если администрация Петербурга их этими масками и перчатками обеспечила. А если не обеспечила - не можете требовать от граждан, чтобы они их носили. И тем более, не можете вводить штрафы, если не носят. Что касается 800 рублей, которые администрация Петербурга выделила пенсионерам, то этого хватит примерно на 20 наборов "маска и перчатки". А все остальные граждане должны покупать их сами. По сути, это незаконный "масочно-перчаточный налог"».

Напомним, что масочно-перчаточный режим в Петербурге был введен 12 мая. С 1 июня режим повышенной готовности стали ослаблять: теперь людям старше 65 лет можно выходить из дома, а носить маски на улицах не обязательно.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (25)

Вот только у меня одного создаётся впечатление, что это я и прочие граждане нашего города, виноваты в эпидемии коронавируса, а? Ни чем другим я не могу объяснить ситуацию, при которой СИЗами я должен обеспечивать себя самостоятельно. И ещё. Поскольку я ИП, занятый в такси, то могу ли я предлагать СИЗы приобрести своим клиентам, если оных у них нет, по образу и подобию действий нашего губернатора? А если они откажутся, то наверное мне нужно сообщить о них куда следует и отказать им в поездке. Так?)
Memory17
Обычная маска не защищает от вирусов и здоровым людям не нужна, а больным, уважая других, надо сидеть дома. Единственная реальная защита, это соблюдение дистанции и минимизация контактов.
SanNik
Предлагаю следующие законы:
1. Призывникам оружие не выдавать, а продавать. За отсутствие - штраф.
2. Права менять каждые полгода.
3. Паспорт менять каждые полгода
4. Загранпаспорт одноразовый
5. Вход в МФЦ платный
6. Заявление в полицию - 1 000 рублей
7. Обращение к губернатору - 10 000
8. Пожить ещё месяц - 1 000 рублей либо штраф за несанкционированную жизнь 50 000 рублей.
Бюджет сам себя не наполнит
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний