Губернатор объяснил, почему маски и перчатки в Петербурге не станут бесплатными

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему город не обязан раздавать маски и перчатки в условиях режима повышенной готовности бесплатно и сослался на порядок эвакуации граждан с территорий, охваченных чрезвычайными ситуациями прописанный в постановлении федерального правительства.

В ответе на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского градоначальник отметил, что в правилах поведения, обязательных для исполнения организациями и гражданами при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, прямо не предусмотрена обязанность органов исполнительной власти предоставлять гражданам средства коллективной и индивидуальной защиты. При этом организации и индивидуальные предприниматели обязаны предоставлять своим работникам и посетителям маски и перчатки, так как городское правительство прописало соответствующее требование в своем постановлении. Также губернатор напомнил, что из городского бюджета выделено 1,46 млн рублей на выплаты пенсионерам для покупки масок и одноразовых перчаток.

