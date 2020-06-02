Губернатор объяснил, почему маски и перчатки в Петербурге не станут бесплатными
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему город не обязан раздавать маски и перчатки в условиях режима повышенной готовности бесплатно и сослался на порядок эвакуации граждан с территорий, охваченных чрезвычайными ситуациями прописанный в постановлении федерального правительства.
В ответе на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского градоначальник отметил, что в правилах поведения, обязательных для исполнения организациями и гражданами при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, прямо не предусмотрена обязанность органов исполнительной власти предоставлять гражданам средства коллективной и индивидуальной защиты. При этом организации и индивидуальные предприниматели обязаны предоставлять своим работникам и посетителям маски и перчатки, так как городское правительство прописало соответствующее требование в своем постановлении. Также губернатор напомнил, что из городского бюджета выделено 1,46 млн рублей на выплаты пенсионерам для покупки масок и одноразовых перчаток.
«Конечно, правительство РФ не обязывает администрацию Петербурга обеспечить граждан масками и перчатками, - сказал Борис Вишневский «Фонтанке». - В постановлении правительства сказано другое: можно обязать граждан носить маски и перчатки только в том случае, если администрация Петербурга их этими масками и перчатками обеспечила. А если не обеспечила - не можете требовать от граждан, чтобы они их носили. И тем более, не можете вводить штрафы, если не носят. Что касается 800 рублей, которые администрация Петербурга выделила пенсионерам, то этого хватит примерно на 20 наборов "маска и перчатки". А все остальные граждане должны покупать их сами. По сути, это незаконный "масочно-перчаточный налог"».
Напомним, что масочно-перчаточный режим в Петербурге был введен 12 мая. С 1 июня режим повышенной готовности стали ослаблять: теперь людям старше 65 лет можно выходить из дома, а носить маски на улицах не обязательно.