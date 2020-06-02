МВД просит на девять лет запретить ночные выходы из дома Варваре Карауловой
Отдел МВД по московскому району Кунцево попросил суд установить надзор за пытавшейся сбежать в Сирию Варварой Карауловой и запретить ей выходить из дома с 22 вечера до 6 утра, если это не связано с работой. Меры должны действовать до 27 апреля 2029 года.
Как 2 июня сообщил ТАСС адвокат девушки Сергей Бадамшин, вопрос Кунцевский суд Москвы рассмотрит 4 июня. «Уведомление происходило путем телефонного звонка из местного ОВД, административный иск нам не направлялся, копия не вручалась, что является нарушением», – отметил в разговоре юрист. Помимо прочего, надзор предполагает, что Караулова должна будет появляться в ОВД два раза в месяц.
В 2016 году её осудили по делу о попытке присоединиться к запрещённой в России террористической организации «Исламское государство». Варвару Караулову приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Студентка МГУ вышла из колонии в Вологде по условно-досрочному освобождению в 2019 году. Она говорила о том, что «содеянное и произошедшее – самая большая глупость, которую она когда-либо делала в жизни».
Караулову, на тот момент второкурсницу МГУ, задержали в 2015 году в Стамбуле с группой россиян, предположительно пытавшихся попасть в Сирию. Сама она говорила,что ехала к любимому человеку, с которым познакомилась в сети.