МВД просит на девять лет запретить ночные выходы из дома Варваре Карауловой

Отдел МВД по московскому району Кунцево попросил суд установить надзор за пытавшейся сбежать в Сирию Варварой Карауловой и запретить ей выходить из дома с 22 вечера до 6 утра, если это не связано с работой. Меры должны действовать до 27 апреля 2029 года.



Как 2 июня сообщил ТАСС адвокат девушки Сергей Бадамшин, вопрос Кунцевский суд Москвы рассмотрит 4 июня. «Уведомление происходило путем телефонного звонка из местного ОВД, административный иск нам не направлялся, копия не вручалась, что является нарушением», – отметил в разговоре юрист. Помимо прочего, надзор предполагает, что Караулова должна будет появляться в ОВД два раза в месяц.