В «Зарю» госпитализировали 1500 человек. Беглов заявил, что там пока никто не умер

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил бывший обсерватор, ставший стационаром для больных коронавирусом, сообщил 2 июня канал «Санкт-Петербург». По его данным, в «Зарю» с конца апреля госпитализировали 1500 человек. А выписали уже 1050.



«Мы получили более 600 коек для больных средней тяжести и для тех, кто находится в тяжелом состоянии, — заявил Беглов. — У нас пока нет здесь летальных исходов».

После этого губернатор отправился в соседний пансионат «Балтиец», где живут медики, работающие в «Заре».