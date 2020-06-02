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02.06.2020 19:30
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В «Зарю» госпитализировали 1500 человек. Беглов заявил, что там пока никто не умер

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил бывший обсерватор, ставший стационаром для больных коронавирусом, сообщил 2 июня канал «Санкт-Петербург». По его данным, в «Зарю» с конца апреля госпитализировали 1500 человек. А выписали уже 1050.

«Мы получили более 600 коек для больных средней тяжести и для тех, кто находится в тяжелом состоянии, — заявил Беглов. — У нас пока нет здесь летальных исходов».

После этого губернатор отправился в соседний пансионат «Балтиец», где живут медики, работающие в «Заре».

Напомним, что пансионат «Заря» в Репино — теперь лечебный стационар для пациентов со средне-тяжелой формой COVID-19. Сюда везут людей со всего Петербурга. О его развертывании Беглов докладывал президенту.

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