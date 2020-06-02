Мэр Москвы подписал документ о праве всех столичных медиков бесплатно жить в гостиницах
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о праве медицинских работников городских стационаров временно проживать в гостиницах столицы. Документ опубликован 2 июня на официальном сайте мэра столицы.
Согласно постановлению, временно жить в гостиницах смогут не только врачи коронавирусных отделений, но и медики обычных городских медицинских стационаров.
Такая мера позволит защитить семьи медиков от заражения коронавирусной инфекцией, а также снизить вероятность занесения ее в стационары.
Программа временного бесплатного расселения медицинских работников в гостиницах действует в Москве с 12 апреля 2020 года.