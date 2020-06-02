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02.06.2020 19:35
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Мэр Москвы подписал документ о праве всех столичных медиков бесплатно жить в гостиницах

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о праве медицинских работников городских стационаров временно проживать в гостиницах столицы. Документ опубликован 2 июня на официальном сайте мэра столицы.

Согласно постановлению, временно жить в гостиницах смогут не только врачи коронавирусных отделений, но и медики обычных городских медицинских стационаров.

Такая мера позволит защитить семьи медиков от заражения коронавирусной инфекцией, а также снизить вероятность занесения ее в стационары.

Программа временного бесплатного расселения медицинских работников в гостиницах действует в Москве с 12 апреля 2020 года.

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Комментарии (3)

LiChaBaTa
Либо раскройте тему оплаты, либо будем предполагать, что Собянин очередную трень сморозил.
dshfbsdafvh
А с оплатой проживания, что?
Или как у нас принято, "за счет заведения"?
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