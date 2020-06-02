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02.06.2020 19:09
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План превращения дома Гитлера в полицейский участок представили в Австрии. Здание сделают максимально нейтральным

Дом в австрийском городе Браунау-ам-Инн, где родился Адольф Шикльгрубер (Гитлер), превратят в полицейский участок. К 2023 году завершится реконструкция стоимостью пять миллионов евро. С тротуара перед зданием уберут памятный камень о фашизме и Второй мировой войне, чтобы место стало абсолютно «нейтральным».

Как 2 июня отмечает издание Kurier, дом лишат характерного жёлтого цвета и полностью модернизируют. Проект разработало архитектурное бюро Marte.Marte. Основная идея в том, что именно полиция должна приносить добро и защищать людей.

О том, что задача изменений — «ясно продемонстрировать, что оно (место. — Прим. ред.) никогда не станет памятником национал-социализму», ещё в 2019 году говорил австрийский министр внутренних дел Вольфганг Пешорн.

Адольф Гитлер родился под Зальцбургом в 1889 году. До 1938 года в здании, где он воспитывался, встречались национал-социалисты, после Второй мировой войны дом стал местом притяжения неонацистов. С 2011 года он пустовал, а до этого в помещениях в разное время находились школа, приют и библиотека.

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Комментарии (1)

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