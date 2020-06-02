План превращения дома Гитлера в полицейский участок представили в Австрии. Здание сделают максимально нейтральным

Дом в австрийском городе Браунау-ам-Инн, где родился Адольф Шикльгрубер (Гитлер), превратят в полицейский участок. К 2023 году завершится реконструкция стоимостью пять миллионов евро. С тротуара перед зданием уберут памятный камень о фашизме и Второй мировой войне, чтобы место стало абсолютно «нейтральным».

Как 2 июня отмечает издание Kurier, дом лишат характерного жёлтого цвета и полностью модернизируют. Проект разработало архитектурное бюро Marte.Marte. Основная идея в том, что именно полиция должна приносить добро и защищать людей.