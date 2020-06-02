Комздрав: Госпитализируем, если у человека поражено больше 25% легких
Более 12 тысяч пациентов прошло через пять центров компьютерной томографии в Петербурге. В 70% случаев выявлена пневмония. Практически половина пациентов отправились лечиться домой, рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.
«Врач скорой помощи принимает решение не госпитализировать сразу, а сначала сделать КТ легких. И с учетом клинической картины и того, какая степень поражения на КТ — как правило, если это больше 25% поражения легких, — принимается решение в пользу госпитализации», — заявила она 2 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».
По словам чиновницы, если это «легкий» пациент, то его направляют в «Ленэкспо» или другой перепрофилированный госпиталь. Если тяжелый — госпитализируют в специализированный инфекционный стационар.
Напомним, что специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, известный ироническими репортажами о Владимире Путине, был госпитализирован в Москве, несмотря на «поражение легких до 25 процентов», а потом и вовсе оказалось, что у него отравление, а не COVID-19.
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