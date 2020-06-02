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02.06.2020 18:52
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Ямайка открывается с 15 июня

Ямайка вновь открывает границы для отдыха иностранцев 15 июня, об этом решении объявил министр туризма страны Эдмунд Бартлетт, пишет 2 июня издание Caribbean Journal.

Адам Стюарт, заместитель председателя курортной компании, подчеркнул, что недавно разработанные Ямайкой протоколы по COVID-19, ориентированные на здоровье и безопасность, занимают более 100 страниц. Они касаются транспорта, ресторанов, владельцев вилл, туроператоров и, конечно, всех отелей и курортов.Представители некоторых гостиниц уже подтвердили, что открыты для бронирования международным путешественникам, которые смогут приехать после 15 июня, как было объявлено правительством Ямайки.

.Бартлетт считает, что страна может принять два миллиона посетителей до конца года.

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