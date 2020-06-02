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02.06.2020 18:37
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Под Петербургом «молодой» ВАЗ отправил «старичка» в кусты, двое пострадали

Вторник, 2 июня, оказался богат на сообщения о серьёзных ДТП. Два человека пострадали в результате столкновения двух «Лад» в Гатчинском районе Ленинградской области.

Как передаёт отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, около 14:10 на 64-м километре автодороги А-120 «Южное полукольцо» столкнулись 28-летний мужчина на «Ладе Приоре» и 48-летний на ВАЗ-2112. По предварительной информации, водитель «Приоры» при совершении разворота не предоставил преимущество «двенадцатой». Она, как видно на фотографиях «Дорожного инспектора», улетела с дороги в кусты.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Пострадали пассажиры ВАЗ-2112: 70-летняя женщина и 49-летний мужчина. С травмами средней степени тяжести они были доставлены в больницу.

Напомним, сегодня в 5 часов один человек погиб в кювете на Дороге жизни. На Московском шоссе смертельное ДТП произошло за 15 минут до полуночи, у водителя остались маленькие дети. Поздно утром двое пострадали в лобовом столкновении в Буграх.

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Комментарии (1)

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