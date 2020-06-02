Вторник, 2 июня, оказался богат на сообщения о серьёзных ДТП. Два человека пострадали в результате столкновения двух «Лад» в Гатчинском районе Ленинградской области.

Как передаёт отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, около 14:10 на 64-м километре автодороги А-120 «Южное полукольцо» столкнулись 28-летний мужчина на «Ладе Приоре» и 48-летний на ВАЗ-2112. По предварительной информации, водитель «Приоры» при совершении разворота не предоставил преимущество «двенадцатой». Она, как видно на фотографиях «Дорожного инспектора», улетела с дороги в кусты.