Тяжёлые пациенты с COVID-19 почти не вырабатывают антитела и хуже излечиваются с их помощью

Антитела к коронавирусу лучше вырабатываются у тех, кто перенес болезнь в средней форме — без угрозы жизни, — а не в крайне тяжёлой или же очень лёгкой.

О таком наблюдении сообщил заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

«Выяснилось, что люди, которые болеют очень легко и очень тяжело /.../ либо вообще не образуют антител, либо образуют их очень мало», — 2 июня приводит его слова издание РИА Новости.

Специалист сообщил, что, вопреки распространённому мнению, введение антител тяжёлым больным часто не помогает им вылечиться. По данным исследователей, этот метод более эффективен при работе с пациентами на ранних стадиях COVID-19.