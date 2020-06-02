РПЛ обнародовала календарь оставшихся игр турнира. «Зенит» и ЦСКА начинают 20 июля
Российская премьер-лига обнародовала календарь оставшихся игр чемпионата страны, прервавшегося на 23-м туре из-за пандемии. «Зенит» возобновит его 20 июня.
Первой игрой турнира после паузы назначена встреча «Крылья Советов» — «Ахмат». Также 19 июня сыграют матч 23-го тура «Сочи» и «Ростов».
Встреча ЦСКА — «Зенит» начнется 20 июня в 19 часов. Далее «Зенит» 26 июня сыграет дома с «Крыльями», 1 июля — в гостях у «Тамбова», 5 июля — в гостях с «Краснодаром», 8 июля — дома с «Сочи», 11 июля — в Грозном с «Ахматом», 15 июля — дома с «Оренбургом».
Завершит чемпионат «Зенит» гостевым матчем с «Ростовом» 22 июля.
Напомним, «Зенит» лидирует в чемпионате РПЛ с девятиочковым отрывом.