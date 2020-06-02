Член избиркома Петербурга обратился в ЦИК с просьбой присмотреться к кандидатам на должности глав новых теркомиссий

На заседании рабочей группы 1 июня петербургский избирком рассмотрел кандидатуры в состав новых комиссий. «Целый ряд кандидатур, предложенных лично председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии В.А. Миненко, вызывают у меня и представителей всех парламентских партий серьезную обеспокоенность, в связи с чем прошу вас взять сложившуюся ситуации по вопросу назначения членов новых ТИКов под личный контроль», — говорится в тексте обращения.

Березин упоминает несколько кандидатов. В частности, Олега Чернова, которого Виктор Миненко предложил в качестве председателя ТИК № 63 (МО «Балканский» во Фрунзенском районе). Кандидат трудится главным специалистом в администрации Фрунзенского района. В течение двух лет Чернов был членом ТИК № 23 с правом совещательного голоса. Напомним, что именно в 217-м избирательном округе на выборах в Госдуму в 2016 году у лидера реготделения Партии Роста Оксаны Дмитриевой появился «двойник» — кандидат-тезка.

В ТИК № 60 (МО «Волковское» во Фрунзенском районе) было предложено назначить председателем Александру Волкову, также главного специалиста райадминистрации. С 2014 года она была зампредседателя ТИК № 29 и в 2016 году работала на выборах в Госдуму по тому же 217-му ОИКу.

Виктора Чаплыгина предлагают в качестве главы ТИК № 50 (МО №54 в Невском районе). Претендент — 66-летний пенсионер, выдвиженец от «Единой России». «Опыт его работы — никогда не являлся членом с правом решающего или совещательного голоса или наблюдателем в какой-либо избирательной комиссии. Ранее работал в районном отделе УФСБ России по СПб и, с его слов на заседании рабочей группы, осуществлял оперативное сопровождение многих избирательных кампаний в Невском районе», — говорится в обращении.