Коломойский написал заявление на Порошенко в Генпрокуратуру Украины

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский написал заявление в генпрокуратуру, в котором попросил возбудить уголовное дело на экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшую главу Нацбанка Валерию Гонтареву и ее заместителя Екатерину Рожкову, сообщает 2 июня УНИАН, в распоряжении которого имеется заявление.
В заявлении Коломойский ссылается на обнародованные записи разговоров якобы Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. По его словам, содержание этих разговоров в совокупности с другими фактами и обстоятельствами позволяют утверждать, что Порошенко в сговоре с Гонтаревой и Рожковой решил незаконно национализировать Приватбанк и завладеть его активами.
В заявлении также говорится, что Порошенко имел рабочие контакты и встречи с представителями международных финансовых организаций. Как свидетельствуют записи «разговоров Порошенко с Байденом», бывшему украинскому лидеру было известно, что представители МВФ инициируют вопрос национализации Приватбанка как одно из условий получения Украиной финансовой помощи, утверждает Коломойский.
«Порошенко П.А. совместно с Гонтаревой В.А., Рожковой К.В. и другими не установленными лицами решили использовать выше описанную ситуацию для противодействия законной хозяйственной деятельности Банка и под видом законных процедур реализовать свой преступный умысел, направленный на завладение активами Банка и, в частности, компанией ООО "Телерадиокомпания ''Студия 1+1''», — говорится в заявлении.
Коломойский попросил генпрокурора Ирину Венедиктову возбудить уголовные дела о противоправном завладении имуществом организации, отмывании денег, незаконном сборе сведений, составляющих коммерческую тайну, а также о злоупотреблении властью или служебным положением.