Коломойский написал заявление на Порошенко в Генпрокуратуру Украины

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский написал заявление в генпрокуратуру, в котором попросил возбудить уголовное дело на экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшую главу Нацбанка Валерию Гонтареву и ее заместителя Екатерину Рожкову, сообщает 2 июня УНИАН, в распоряжении которого имеется заявление.

В заявлении Коломойский ссылается на обнародованные записи разговоров якобы Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. По его словам, содержание этих разговоров в совокупности с другими фактами и обстоятельствами позволяют утверждать, что Порошенко в сговоре с Гонтаревой и Рожковой решил незаконно национализировать Приватбанк и завладеть его активами.