Федеральную автодорогу Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе) собираются полностью перекрывать для машин в Кировском районе Ленинградской области из-за разводки Ладожского моста. Для этого выбраны самые спокойные с точки зрения трафика часы.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение закроют 4 июня с 1:00 до 4:00. В это время по причине регламентных работ будет проведена технологическая разводка моста через Неву на 41-м километре трассы, у деревни Марьино. Генеральный подрядчик — ООО «ЕвроТрансСтрой».
Разводят мост при температуре воздуха не более плюс 25 градусов и скорости ветра не выше 15 м/с, напоминает Упрдор.