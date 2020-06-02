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02.06.2020 18:04
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Трассу «Кола» недалеко от Петербурга перекроют на 3 часа

Федеральную автодорогу Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе) собираются полностью перекрывать для машин в Кировском районе Ленинградской области из-за разводки Ладожского моста. Для этого выбраны самые спокойные с точки зрения трафика часы.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение закроют 4 июня с 1:00 до 4:00. В это время по причине регламентных работ будет проведена технологическая разводка моста через Неву на 41-м километре трассы, у деревни Марьино. Генеральный подрядчик — ООО «ЕвроТрансСтрой».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Разводят мост при температуре воздуха не более плюс 25 градусов и скорости ветра не выше 15 м/с, напоминает Упрдор.

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Комментарии (1)

муматор
сегодня с утра разводители и никого не предупредили.
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