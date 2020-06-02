Россия рассматривает ядерное оружие как сдерживающий фактор, но может его применить. Путин подписал основы госполитики
Президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики России в области ядерного сдерживания.
«Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней, вынужденной мерой», — сообщается 2 июня в документе, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В Основах госполитики сказано, что России ядерное оружие нужно, чтобы потенциальный противник знал о недопустимости наказания. При этом российская сторона «предпринимает все необходимые усилия», чтобы не допустить обострения геополитической обстановки, которая может привести к военным конфликтам.
Одной из главных угроз названо «неконтролируемое распространение ядерного оружия».
При этом Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие. «Президент Российской Федерации может при необходимости проинформировать военно-политическое руководство других государства и (или) международные организации о готовности применить ядерное орудие или о принятом решении о применении ядерного оружия», — говорится в документе. Это право будет применено при ядерном нападении на РФ или нападении с применением иного оружия массового поражения.
«РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применения против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства», — говорится в документе.