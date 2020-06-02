Россия рассматривает ядерное оружие как сдерживающий фактор, но может его применить. Путин подписал основы госполитики

Президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики России в области ядерного сдерживания.

«Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней, вынужденной мерой», — сообщается 2 июня в документе, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Основах госполитики сказано, что России ядерное оружие нужно, чтобы потенциальный противник знал о недопустимости наказания. При этом российская сторона «предпринимает все необходимые усилия», чтобы не допустить обострения геополитической обстановки, которая может привести к военным конфликтам.