Маршрутка в Колпино ополчилась на столбы с камерами. Один из них завис на проводах над дорогой
Последствия ДТП ликвидирует «Ленсвет» в Колпино днём 2 июня. Из-за падения опор электросетей пришлось перекрыть движение транспорта.
Маршрутка снесла два столба с камерами на перекрестке Вознесенского шоссе и Межевой улицы, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Когда пришёл штраф с этой камеры», — шутят подписчики. По данным «Фонтанки», в аварии никто не пострадал.
Проезд по Вознесенскому шоссе от вокзала перекрыт, провода на проезжей части, пишут в паблике «Автолюбители Колпино».
В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» «Фонтанке» пояснили, что информация о происшествии поступила в 11:50. Бригада работает на месте с 12:20, уже установлена новая опора по Вознесенскому шоссе, ведётся восстановление сетей электроснабжения уличного освещения. К 17–18 часам работы планируется завершить.