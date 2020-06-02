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02.06.2020 16:15
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Маршрутка в Колпино ополчилась на столбы с камерами. Один из них завис на проводах над дорогой

Последствия ДТП ликвидирует «Ленсвет» в Колпино днём 2 июня. Из-за падения опор электросетей пришлось перекрыть движение транспорта.

Маршрутка снесла два столба с камерами на перекрестке Вознесенского шоссе и Межевой улицы, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Когда пришёл штраф с этой камеры», — шутят подписчики. По данным «Фонтанки», в аварии никто не пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: Андрей Безродных / Колпино для тебя! / vk.com/kolpino4you
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: Андрей Безродных / Колпино для тебя! / vk.com/kolpino4you
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Проезд по Вознесенскому шоссе от вокзала перекрыт, провода на проезжей части, пишут в паблике «Автолюбители Колпино».

Скриншот из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/avto.kolpino" data-from-id="-65108612" data-post-id="-65108612_578988" data-post-click-type="post_owner_link">Автолюбители Колпино</a>&nbsp;<a href="https://vk.com/avto.kolpino" class="_">vk.com/avto.kolpino</a>
Скриншот из группы Автолюбители Колпино vk.com/avto.kolpino

В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» «Фонтанке» пояснили, что информация о происшествии поступила в 11:50. Бригада работает на месте с 12:20, уже установлена новая опора по Вознесенскому шоссе, ведётся восстановление сетей электроснабжения уличного освещения. К 17–18 часам работы планируется завершить.

Скриншот из группы&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/avto.kolpino" data-from-id="-65108612" data-post-id="-65108612_578988" data-post-click-type="post_owner_link">Автолюбители Колпино</a>&nbsp;<a href="https://vk.com/avto.kolpino" class="_">vk.com/avto.kolpino</a>
Скриншот из группы Автолюбители Колпино vk.com/avto.kolpino

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