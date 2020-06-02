«Оля, прости»: захватчик Альфа-банка извинился перед Бузовой. Его ждет психиатрическая экспертиза

Захвативший столичное отделение Альфа-банка Алексей Барышников через адвоката передал извинения телеведущей и певице Ольге Бузовой.

«Я от лица своего подзащитного официально извинился перед Ольгой Бузовой и сотрудниками банка», — сообщил 2 июня РИА Новости его адвокат Максим Кичигин.

Барышников вошел в столичное отделение Альфа-банка на Земляном Валу 23 мая и заявил, что у него бомба. В помещении, по предварительным данным, находились пятеро: четверо сотрудников и один посетитель — Федор, который зашел закрыть счет. Персонал героически эвакуировался через черный ход, и внутри окруженного полицией офиса в заложниках остался лишь клиент. Он запустил прямой эфир и предложил распить с «террористом» вино, которое у него было с собой. Напомним, что в Москву Барышников приехал из Петербурга, у него диплом петербургского Институт бизнеса. Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в отделении столичного банка (ст. 206 УК РФ). Адвокат добавил, что в ближайшее время Барышникову проведут психолого-психиатрическую экспертизу.