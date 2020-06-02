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02.06.2020 15:59
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В Белоруссии выявленных случаев коронавируса уже больше 44 тысяч

Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Белоруссии за сутки выросло на 852 — до 44 255, сообщает минздрав республики 2 июня.

«Зарегистрированы 44 тыс. 255 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 562 тыс. 945 тестов», — говорится в сообщении.

Число летальных случаев увеличилось до 243. Министерство отмечает, что у скончавшихся пациентов был ряд хронических заболеваний.

Всего на 2 июня в Белоруссии выздоровели и выписаны из больниц 19 195 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

О событиях пандемии в Петербурге, России и мире читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (8)

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Да-да, все цифры мало чем отличаются от других стран, и количество заболевших на единицу населения, и летальность, и количество тестов.
За одним лишь исключением, никакого карантина они не вводили! Играли в футбол и проводили Парад Победы 9 мая. И что-то никаких вспышек через 14 дней тоже не наблюдалось, о которых трындела наша власть, что во всем виноваты шашлычники на природе в праздники.
В общем есть о чем задуматься у кого голова на плечах, а не зомбоящик.
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