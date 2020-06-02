В Белоруссии выявленных случаев коронавируса уже больше 44 тысяч
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Белоруссии за сутки выросло на 852 — до 44 255, сообщает минздрав республики 2 июня.
«Зарегистрированы 44 тыс. 255 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 562 тыс. 945 тестов», — говорится в сообщении.
Число летальных случаев увеличилось до 243. Министерство отмечает, что у скончавшихся пациентов был ряд хронических заболеваний.
Всего на 2 июня в Белоруссии выздоровели и выписаны из больниц 19 195 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.
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