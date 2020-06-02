В Белоруссии выявленных случаев коронавируса уже больше 44 тысяч

alexpv 02 Июн 2020 в 16:41 02 Июн 2020 в 16:41

Да-да, все цифры мало чем отличаются от других стран, и количество заболевших на единицу населения, и летальность, и количество тестов.

За одним лишь исключением, никакого карантина они не вводили! Играли в футбол и проводили Парад Победы 9 мая. И что-то никаких вспышек через 14 дней тоже не наблюдалось, о которых трындела наша власть, что во всем виноваты шашлычники на природе в праздники.

В общем есть о чем задуматься у кого голова на плечах, а не зомбоящик.