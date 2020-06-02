Перед ЕГЭ в петербургских школах проверят наличие антисептиков и обеззараживателей воздуха

Школы Петербурга готовятся к проведению единого государственного экзамена в особом режиме. Об этом рассказала председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьёва в рамках онлайн-совещания с участием Минпросвещения и Роспотребнадзора 2 июня.



Для проведения ЕГЭ в Петербурге подготовят 167 школ. Готовность каждого пункта будет оцениваться по специальному протоколу. Проверяющие обратят внимание на наличие дозаторов с антисептиками, бесконтактных термометров, оборудования для обеззараживания воздуха, средств индивидуальной защиты для сотрудников, уточнили в пресс-службе губернатора Петербурга.