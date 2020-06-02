Перед ЕГЭ в петербургских школах проверят наличие антисептиков и обеззараживателей воздуха
Школы Петербурга готовятся к проведению единого государственного экзамена в особом режиме. Об этом рассказала председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьёва в рамках онлайн-совещания с участием Минпросвещения и Роспотребнадзора 2 июня.
Для проведения ЕГЭ в Петербурге подготовят 167 школ. Готовность каждого пункта будет оцениваться по специальному протоколу. Проверяющие обратят внимание на наличие дозаторов с антисептиками, бесконтактных термометров, оборудования для обеззараживания воздуха, средств индивидуальной защиты для сотрудников, уточнили в пресс-службе губернатора Петербурга.
Министр просвещения Сергей Кравцов поручил обеспечить организацию ЕГЭ в Северной столице на столь же высоком уровне, какой был отмечен в прошлом году. Также он попросил обратить особое внимание на санитарную обработку помещений до и после проведения каждого экзамена.
Основной этап ЕГЭ пройдет в период с 3 по 25 июля. Самый массовый экзамен — по русскому языку — состоится 6 и 7 июля. Для участия в ЕГЭ зарегистрировались почти 39 тысяч петербуржцев, среди которых 27 тысяч выпускников школ, 3700 выпускников колледжей и около 8 тысяч выпускников прошлых лет.