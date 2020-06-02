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02.06.2020 16:39
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Променад 65+. Показываем, как петербургские пенсионеры наслаждаются свободой

На улицах Петербурга с первым этапом снятия коронавирусных ограничений стало больше пенсионеров. Мужчины и женщины, шагнувшие за порог 65 лет, получили долгожданную свободу, надели всё самое лучшее и направились фланировать вдоль рек, каналов и оживлённых проспектов. Фотограф «Фонтанки» 2 июня гулял вместе с ними.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Многие решили пренебречь рекомендациями Смольного ещё немного посидеть дома. Кто-то сразу же вошёл в изменившийся мир «с открытым забралом», но большинство всё же берегут себя, предпочитая носить маски и перчатки. Несмотря на долгое ожидание смягчения режима ограничений, на лицах пожилых людей читается скорее тревога, чем радость от возможности дышать воздухом.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Фото: Илья Трусов/«Фонтанка.ру»

С 1 июня Смольный разрешил петербуржцам старше 65 лет выходить из дома. Соблюдение самоизоляции для них теперь носит лишь рекомендательный характер. Ношение масок и перчаток на улице отменено, однако в транспорте и иных общественных местах средства защиты обязательны. Кроме того, в городе открылись кладбища, нотариальные и юридические конторы.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (10)

ussr_forever
с учётом того, что многие и до 60-ти не доживают, это надо ещё дотянуть...
261799441
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Juli777
А зачем на улице маска? Ультрафиолет (солнце) убивает вирусы и микробы, а маска их накапливает
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