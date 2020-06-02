Променад 65+. Показываем, как петербургские пенсионеры наслаждаются свободой
На улицах Петербурга с первым этапом снятия коронавирусных ограничений стало больше пенсионеров. Мужчины и женщины, шагнувшие за порог 65 лет, получили долгожданную свободу, надели всё самое лучшее и направились фланировать вдоль рек, каналов и оживлённых проспектов. Фотограф «Фонтанки» 2 июня гулял вместе с ними.
Многие решили пренебречь рекомендациями Смольного ещё немного посидеть дома. Кто-то сразу же вошёл в изменившийся мир «с открытым забралом», но большинство всё же берегут себя, предпочитая носить маски и перчатки. Несмотря на долгое ожидание смягчения режима ограничений, на лицах пожилых людей читается скорее тревога, чем радость от возможности дышать воздухом.
С 1 июня Смольный разрешил петербуржцам старше 65 лет выходить из дома. Соблюдение самоизоляции для них теперь носит лишь рекомендательный характер. Ношение масок и перчаток на улице отменено, однако в транспорте и иных общественных местах средства защиты обязательны. Кроме того, в городе открылись кладбища, нотариальные и юридические конторы.