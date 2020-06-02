Всемирную выставку «Экспо-2020» в Дубае отложили на год

Страны, входящие в Международное бюро выставок (МБВ), включая Россию, проголосовали за перенос всемирной выставки ЭКСПО-2020 на один год, об этом 2 июня сообщает Минпромторг РФ. Выставка пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.

С предложением сдвинуть сроки выступило правительство Объединенных Арабских Эмиратов. 113 стран — участниц МБВ проголосовали за эту идею дистанционно из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев поддержал инициативу властей ОАЭ в качестве делегата России в МВБ.