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02.06.2020 15:26
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Всемирную выставку «Экспо-2020» в Дубае отложили на год

Страны, входящие в Международное бюро выставок (МБВ), включая Россию, проголосовали за перенос всемирной выставки ЭКСПО-2020 на один год, об этом 2 июня сообщает Минпромторг РФ. Выставка пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.

С предложением сдвинуть сроки выступило правительство Объединенных Арабских Эмиратов. 113 стран — участниц МБВ проголосовали за эту идею дистанционно из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев поддержал инициативу властей ОАЭ в качестве делегата России в МВБ.

«Экспо» — это крупнейшая международная выставка, которая проводится каждые пять лет. Страны демонстрируют на ней достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Российская делегация предлагала провести «Экспо-2020» в Екатеринбурге, но было решено, что выставка состоится в Дубае с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года.

О событиях пандемии в Петербурге, России и мире читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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