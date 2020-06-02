Якутского шамана, который собирался «изгонять дьявола» в Москве, будут насильно лечить от «переоценки личности»

Якутского шамана Александра Габышева отправят на принудительное лечение в психоневрологический диспансер. Его будут избавлять от «переоценки своей личности». О решении Якутского городского суда 2 июня сообщает «МБХ медиа».



Сроки госпитализации суд, удовлетворяя иск республиканского психдиспансера, не установил. Врачи утверждают, что шаман страдает «переоценкой своей личности» и потому высказывал идею «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом» и «призывал к свержению законно избранной власти».

