Якутского шамана, который собирался «изгонять дьявола» в Москве, будут насильно лечить от «переоценки личности»
Якутского шамана Александра Габышева отправят на принудительное лечение в психоневрологический диспансер. Его будут избавлять от «переоценки своей личности». О решении Якутского городского суда 2 июня сообщает «МБХ медиа».
Сроки госпитализации суд, удовлетворяя иск республиканского психдиспансера, не установил. Врачи утверждают, что шаман страдает «переоценкой своей личности» и потому высказывал идею «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом» и «призывал к свержению законно избранной власти».
Перед заседанием Габышев уже провёл почти три недели в диспансере. Шамана задержали 12 мая. В конце месяца он подал заявление об отказе от дальнейшей госпитализации, после чего врачебная комиссия диспансера выдала заключение, в котором указала, что Габышев опасен для себя и окружающих. Вскоре диспансер обратился в суд с иском о его принудительной госпитализации, несмотря на то, что все сроки для этого вышли.