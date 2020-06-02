Коварный поворот: фотографии с места ДТП показывают, почему на Дороге жизни у кладбища погиб человек
Водитель, устроивший смертельное ДТП на Дороге жизни, не вписался в поворот. Фотографии двух ночных аварий дают некоторое представление об их обстоятельствах.
Кадры с мест ДТП публикует 2 июня «Дорожный инспектор». Как уже писала «Фонтанка», около 5 часов на 32-м километре Дороге жизни «Митсубиши» вылетел в кювет и врезался в дерево. Один мужчина скончался, второй с тяжёлыми травмами попал в больницу.
Дорога здесь делает резкий поворот, и аварии нередки. «Это поворот сразу за Ириновским кладбищем, чуть не доезжая старого поста ГАИ, перед Борисовой Гривой. Такая ситуация там часто бывает, для тех, кто местности не знает, поворот коварный», — отмечает в комментариях Александр.
Второе ДТП — в Сланцах. Там 50-летний мужчина на «КИА Пиканто» съехал в кювет. На кадрах «Дорожного инспектора» видно, что малолитражка буквально нырнула носом в канаву перед резким поворотом. Он удара сработали подушки безопасности, капот сложился, лобового стекла нет. По данным УГИБДД, тяжёлые травмы получили трое: водитель и два его пассажира.