Коварный поворот: фотографии с места ДТП показывают, почему на Дороге жизни у кладбища погиб человек

Водитель, устроивший смертельное ДТП на Дороге жизни, не вписался в поворот. Фотографии двух ночных аварий дают некоторое представление об их обстоятельствах.

Кадры с мест ДТП публикует 2 июня «Дорожный инспектор». Как уже писала «Фонтанка», около 5 часов на 32-м километре Дороге жизни «Митсубиши» вылетел в кювет и врезался в дерево. Один мужчина скончался, второй с тяжёлыми травмами попал в больницу.