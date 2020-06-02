В летальной статистике Петербурга за 2 июня женщин в четыре раза больше, чем мужчин. Самой молодой жертве — 48 лет

Из 16 рассмотренных накануне смертей в Петербурге комиссия по анализу летальных исходов признала ковидными 10. Среди десяти погибших от коронавируса женщин в четыре раза больше, чем мужчин. Самой молодой из них не было и 50 лет. Об этом 2 июня сообщает городской комитет по здравоохранению.

По данным ведомства, от новой инфекции умерли восемь женщин от 48 до 93 лет и двое мужчин 64 и 65 лет. У них были выявлены гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, гепатит, атеросклероз сосудов, кардиосклероз, панкреатит. При этом основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусом.