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02.06.2020 14:12
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Матчи РПЛ возобновятся 19 июня. Болельщиков оденут в маски

Чемпионат России по футболу среди команд Премьер-лиги возобновится 19 июня после перерыва. На играх разрешат присутствовать зрителям, однако число болельщиков ограничат до 10 % от вместимости стадиона, а всем им придётся использовать средства индивидуальной защиты.

«Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Присутствие будет допущено только в масках и перчатках. К сожалению, на этот период это обязательное требование», — сказал на брифинге по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта 2 июня министр спорта Олег Матыцин. Из-за того, что ситуация в стране ещё не стабилизировалась, с собой нельзя будет проносить еду и любую жидкость, кроме воды.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в свою очередь сообщил, что возобновление сезона хоккея и баскетбола стоит ждать в августе.

Турнир РПЛ из-за пандемии пришлось прервать 17 марта. До завершения турнира каждой команде осталось пройти 8 туров. Роспотребнадзор рекомендовал игрокам сдавать тест на коронавирус не реже раза в неделю и проводить проверки перед каждой игрой.

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Комментарии (2)

HAXHAX
почему здоровый человек должен одевать маску и перчатки,все больные или в больнице,или у них не будет сил дойти до стадиона ...Милллер включи голову!!!
Киркор_Филиппов
Миллер и его рабочий коллектив?
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