Матчи РПЛ возобновятся 19 июня. Болельщиков оденут в маски

Чемпионат России по футболу среди команд Премьер-лиги возобновится 19 июня после перерыва. На играх разрешат присутствовать зрителям, однако число болельщиков ограничат до 10 % от вместимости стадиона, а всем им придётся использовать средства индивидуальной защиты.

«Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Присутствие будет допущено только в масках и перчатках. К сожалению, на этот период это обязательное требование», — сказал на брифинге по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта 2 июня министр спорта Олег Матыцин. Из-за того, что ситуация в стране ещё не стабилизировалась, с собой нельзя будет проносить еду и любую жидкость, кроме воды.