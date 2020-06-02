Матчи РПЛ возобновятся 19 июня. Болельщиков оденут в маски

Чемпионат России по футболу среди команд Премьер-лиги возобновится 19 июня после перерыва. На играх разрешат присутствовать зрителям, однако число болельщиков ограничат до
«Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Присутствие будет допущено только в масках и перчатках. К сожалению, на этот период это обязательное требование», — сказал на брифинге по смягчению ограничительных мер в сфере культуры и спорта 2 июня министр спорта Олег Матыцин. Из-за того, что ситуация в стране ещё не стабилизировалась, с собой нельзя будет проносить еду и любую жидкость, кроме воды.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в свою очередь сообщил, что возобновление сезона хоккея и баскетбола стоит ждать в августе.
Турнир РПЛ из-за пандемии пришлось прервать 17 марта. До завершения турнира каждой команде осталось пройти 8 туров. Роспотребнадзор рекомендовал игрокам сдавать тест на коронавирус не реже раза в неделю и проводить проверки перед каждой игрой.