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02.06.2020 13:50
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Болгария назвала страны, туристы из которых могут беспрепятственно в ней отдохнуть. России в списке нет

Болгария назвала страны, туристы из которых уже могут посещать курорты, сообщает АТОР 2 июня.

По сообщению министерства туризма Болгарии, с 1 июня въехать в страну без обязательного двухнедельного карантина могут граждане 29 стран. В этом списке — государства ЕС.

Пока Болгария отказалась принимать путешественников, приезжающих из Турции, Украины, Белоруссии и Великобритании, российских туристов пока тоже не пустят на курорты.Как сообщили в минтуризма Болгарии, список «разрешенных» стран будет дополняться по мере улучшения ситуации на зарубежных рынках.

Требовать у иностранцев справки об отсутствии коронавируса власти не станут: при въезде гостей попросят заполнить декларацию о том, что они проинформированы об эпидемической обстановке и принимают все условия.

14-дневный карантин отменяется только для лиц, прибывающих из вышеперечисленных 29 стран и являющихся гражданами стран — членов ЕС, Великобритании и Северной Ирландии, Сербии и Северной Македонии.

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Комментарии (5)

iphonedimona
Читаем внимательно.
Абзац 3. "Пока Болгария отказалась принимать путешественников, приезжающих из... Великобритании..."
Абзац 5. "14-дневный карантин отменяется только для лиц, прибывающих из... Великобритании..."
Переведите это на русский, пожалуйста.
f0ntan
Великобритании уже в этом списке приглашенных нет. Уже не члены EC.
DEMOMON
Хаха. Особенно Турция порадовала в этом списке.
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