Болгария назвала страны, туристы из которых могут беспрепятственно в ней отдохнуть. России в списке нет
Болгария назвала страны, туристы из которых уже могут посещать курорты, сообщает АТОР 2 июня.
По сообщению министерства туризма Болгарии, с 1 июня въехать в страну без обязательного двухнедельного карантина могут граждане 29 стран. В этом списке — государства ЕС.
Пока Болгария отказалась принимать путешественников, приезжающих из Турции, Украины, Белоруссии и Великобритании, российских туристов пока тоже не пустят на курорты.Как сообщили в минтуризма Болгарии, список «разрешенных» стран будет дополняться по мере улучшения ситуации на зарубежных рынках.
Требовать у иностранцев справки об отсутствии коронавируса власти не станут: при въезде гостей попросят заполнить декларацию о том, что они проинформированы об эпидемической обстановке и принимают все условия.
14-дневный карантин отменяется только для лиц, прибывающих из вышеперечисленных 29 стран и являющихся гражданами стран — членов ЕС, Великобритании и Северной Ирландии, Сербии и Северной Македонии.