Болгария назвала страны, туристы из которых могут беспрепятственно в ней отдохнуть. России в списке нет

Болгария назвала страны, туристы из которых уже могут посещать курорты, сообщает АТОР 2 июня.

По сообщению министерства туризма Болгарии, с 1 июня въехать в страну без обязательного двухнедельного карантина могут граждане 29 стран. В этом списке — государства ЕС.

Пока Болгария отказалась принимать путешественников, приезжающих из Турции, Украины, Белоруссии и Великобритании, российских туристов пока тоже не пустят на курорты.Как сообщили в минтуризма Болгарии, список «разрешенных» стран будет дополняться по мере улучшения ситуации на зарубежных рынках.