02.06.2020 13:32
10 июня — круглый стол «Лекарства с доставкой на дом. Почему закон не работает?»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Лекарства с доставкой на дом. Почему закон не работает?»
Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Чего не хватает аптекам, чтобы начать дистанционную продажу лекарственных препаратов с доставкой? Насколько аптекам вообще нужна такая возможность?
- Кто должен получить право на дистанционную продажу лекарственных средств? Должны ли они отвечать каким-то особым критериям? Могут ли ретейлеры, получившие соответствующее разрешение, опередить аптечные сети?
- Как должна быть организована доставка? Кому можно доверить жизненно важные препараты — любому курьеру или провизору с профильным образованием?
- Кто должен нести ответственность за сохранность лекарственных средств, их качество и соблюдение условий хранения?
- Как удалось организовать доставку лекарственных препаратов через службы доставки, маркетплейсы и другие предприятия ретейла? Почему им удается организовать доставку, а аптечным сетям — нет?
- Насколько интересно аптекам сотрудничество с ретейлерами, имеющими налаженные службы доставки? Насколько в нем заинтересованы ретейлеры?
По вопросам участия обращаться: Зоя Красавина, +7 (911) 134-10-32, zoya@fontanka.ru