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02.06.2020 13:32
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10 июня — круглый стол «Лекарства с доставкой на дом. Почему закон не работает?»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Лекарства с доставкой на дом. Почему закон не работает?»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Чего не хватает аптекам, чтобы начать дистанционную продажу лекарственных препаратов с доставкой? Насколько аптекам вообще нужна такая возможность?
  • Кто должен получить право на дистанционную продажу лекарственных средств? Должны ли они отвечать каким-то особым критериям? Могут ли ретейлеры, получившие соответствующее разрешение, опередить аптечные сети?
  • Как должна быть организована доставка? Кому можно доверить жизненно важные препараты — любому курьеру или провизору с профильным образованием?
  • Кто должен нести ответственность за сохранность лекарственных средств, их качество и соблюдение условий хранения?
  • Как удалось организовать доставку лекарственных препаратов через службы доставки, маркетплейсы и другие предприятия ретейла? Почему им удается организовать доставку, а аптечным сетям — нет?
  • Насколько интересно аптекам сотрудничество с ретейлерами, имеющими налаженные службы доставки? Насколько в нем заинтересованы ретейлеры?

По вопросам участия обращаться: Зоя Красавина, +7 (911) 134-10-32, zoya@fontanka.ru

 

План мероприятий

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