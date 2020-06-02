АвтоВАЗ выезжает из коронакризиса. Продажи концерна в России в мае упали на 42 %
АвтоВАЗ в мае 2020 года продал 16,7 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что на
Лидером продаж стала Lada Granta (5,72 тыс. авто), на втором месте — Lada Vesta (4,47 тыс. авто). Следом идет модель Lada Largus, продажи которой составили 1,98 машины.
Май стал вторым месяцем работы автоконцернов в условиях коронавирусных ограничений. Но по сравнению с апрелем 2020 года продажи АвтоВАЗа выросли на
Для сравнения, в апреле 2020 года петербургские заводы Nissan, Toyota и Hyundai в Петербурге выпустили 4,1 тыс. машин, что на