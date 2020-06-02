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02.06.2020 13:31
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АвтоВАЗ выезжает из коронакризиса. Продажи концерна в России в мае упали на 42 %

АвтоВАЗ в мае 2020 года продал 16,7 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 42 % меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании 2 июня.

Лидером продаж стала Lada Granta (5,72 тыс. авто), на втором месте — Lada Vesta (4,47 тыс. авто). Следом идет модель Lada Largus, продажи которой составили 1,98 машины.

Май стал вторым месяцем работы автоконцернов в условиях коронавирусных ограничений. Но по сравнению с апрелем 2020 года продажи АвтоВАЗа выросли на 65,7 %. В компании рассчитывают, что позитивная тенденция продолжится на фоне дальнейшего ослабления эпидемиологических ограничений. Так, с 1 июня более 300 официальных дилеров Lada возобновили свою работу во всех регионах страны. Поддержку продажам должны оказать и государственные меры стимулирования спроса, которые с 1 июня были усилены дополнительными программами, — отметил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Оливье Морне.

Для сравнения, в апреле 2020 года петербургские заводы Nissan, Toyota и Hyundai в Петербурге выпустили 4,1 тыс. машин, что на 89 % меньше, чем в апреле 2019-го. Данные за май пока не опубликованы.

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