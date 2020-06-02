Коворкинг идет в новострой

Сервисы, CRM-системы, мессенджеры и конференц-коллы позволяют командам коммуницировать достаточно быстро. По данным Maris в ассоциации с CBRE, с начала 2020 года спрос на коворкинги был стабильно высоким и даже рос. Большой интерес к формату проявляли айти-компании, в том числе и крупные. Более того, сетевые коворкинги были активны на рынке аренды — в городе открывались новые точки.



«Сегодня мы видим активный процесс оптимизации потребительских расходов и внедрения механизмов совместного пользования — они меняют качество жизни, — поясняет Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест». — В рамках этого тренда на первый план выходят гибкие офисные пространства для временной работы — коворкинги. Мы решили реализовать идею этого формата на территории наших проектов».



Первый на старт



Для первого «домашнего» коворкинга застройщик выбрал место, где есть подходящие площади — голландский квартал «Янила». Предположительно, коворкинги появятся здесь на первых этажах, где обычно размещают коммерческие предприятия. По словам Дениса Заседателева, к сожалению, градостроительные нормы пока существенно ограничивают возможности по развитию коворкингов в других проектах застройщика — финском городе «Юттери» или в шведском квартале «IQ Гатчина».



Как поясняют в ГК «Ленстройтрест», в планах компании уже давно была реализация этой идеи. Сложившаяся ситуация и возможность заложить такой функционал в проект в рамках новой очереди, которую собираются вывести в реализацию в конце года, только подтолкнули в сторону этого решения. Для коворкинга проектируют отдельное помещение площадью около 500 кв. метров, оборудованное всем необходимым для комфортной работы. Управлять коворкингом компания планирует самостоятельно, а для визуального оформления привлекут шведское архитектурное бюро Semren & Mansson.



И поработать, и пообщаться



Новое рабочее пространство, в первую очередь, будет ориентировано на жителей самого квартала. Это решит сразу несколько проблем «удаленщиков» и сделает жизнь обитателей «Янилы» комфортнее — им не потребуется никуда ехать и тратить время на дорогу или же работать в офисе в масках и перчатках. Дом близко, но при этом коворкинг — полноценное рабочее место, где не придется отвлекаться на бытовые дела. Кроме того, строгих офисных рамок при дистанционном формате нет — можно работать столько, сколько требуется.



«Пандемия внесет свои коррективы в привычный формат работы, но и без ее влияния мы отмечаем, что все больше привычных процессов уходит в онлайн. Ряд компаний уже готов перевести часть сотрудников на удаленную занятость. И тут на первый план выходит комфорт. Не все любят работать из дома и не все готовы 24 часа находиться в одном помещении, без смены обстановки. Многим важно разнообразие зон, возможности попить кофе и пообщаться. Поэтому коворкинги будут все более востребованы», — считает Денис Заседателев.



Новая реальность



После снятия коронавирусных ограничений и режима самоизоляции тренд на расширения форматов дистанционной занятости будет сохраняться. Удаленка дает возможность сэкономить деньги не только на аренде, но и на организации рабочего места для сотрудника. По мнению экспертов, переход бизнеса в коворкинги и смарт-офисы, где не нужно тратиться на техническое оснащение и оборудование, может сохранить в среднем около 20% бюджета.



Большинство коворкингов Петербурга сосредоточено в центре, поэтому появление их в более удаленных районах и ближайших пригородах сделает местную инфраструктуру более развитой и ориентированной на человека. ГК «Ленстройтрест» сейчас реализует несколько малоэтажных и среднеэтажных проектов: голландский квартал «Янила» в Янино, финский городок «Юттери» в Колпино и шведский квартал «IQ Гатчина». Если первый опыт создания коворкинга в «Яниле» будет успешным, то подобные пространства постараются создать и на территории остальных проектов.



Справка о компании «Ленстройтрест»



ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО «ЛСТ Девелопмент», проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/



ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО «ЛСТ Девелопмент», проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/



ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО «ЛСТ Проджект», проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/



ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО«ЛСТ Гатчина», проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/

