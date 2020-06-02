Банки выдали петербуржцам в апреле почти в два раза меньше кредитов, чем в марте
Объем кредитования россиян за апрель 2020 года упал на 46% по сравнению с мартом того же года. В Петербурге снижение составило 48,3%, а в Москве перевалило за половину — 50,4%.
Кредитование физлиц в апреле снизилось в два раза по отношению к марту в большинстве регионов, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Изменения происходят на фоне стагнации в экономике и снижения платежеспособности россиян, вызванного ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом.
Больше всего сократился объем кредитов, выданных в Чечне (-67,3%), а меньше всего — в Чукотском автономном округе (-16,8%). При этом эксперты отмечают, что Чечня и так является одним из наименее закредитованных регионов.
По данным аналитиков, в апреле 2020 года банки выдали гражданам кредиты на рекордно низкую за 2,5 года сумму — 755 млрд рублей (в рублях и валюте). В прошлый раз такой низкий объем выдачи займов наблюдался январе 2018 года и тогда он составил 740 млрд рублей, отмечают в компании.
Ранее банки сообщали, что пик спроса россиян на кредитные каникулы пришелся на апрель. В Центробанке также подтвердили, что в мае заявок на реструктуризацию кредитов поступает меньше, чем в апреле.