Банки выдали петербуржцам в апреле почти в два раза меньше кредитов, чем в марте

Объем кредитования россиян за апрель 2020 года упал на 46% по сравнению с мартом того же года. В Петербурге снижение составило 48,3%, а в Москве перевалило за половину — 50,4%.



Кредитование физлиц в апреле снизилось в два раза по отношению к марту в большинстве регионов, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Изменения происходят на фоне стагнации в экономике и снижения платежеспособности россиян, вызванного ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом.

Больше всего сократился объем кредитов, выданных в Чечне (-67,3%), а меньше всего — в Чукотском автономном округе (-16,8%). При этом эксперты отмечают, что Чечня и так является одним из наименее закредитованных регионов.